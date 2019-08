Senterpartiet på vippen i mange store kommuner

Prognosen er laget av TV 2 på tall fra den nasjonale kommunevalgmålingen fra Kantar TNS laget for TV 2, publisert onsdag kveld.

Målingen viste at Frp og MDG er vinnerne, mens Senterpartiet og Høyre er taperne. De fleste intervjuene er gjort etter det foreløpige klimakset i bomstriden søndag.

Rødt i hovedstaden

TV 2s prognose viser at det ligger an til fire nye år for Raymond Johansen i Oslo.

Byrådet som består av Ap, SV og MDG er fortsatt avhengig av støtte fra Rødt.

Prognosen viser at Rødt, SV og MDG samlet kan bli større enn Arbeiderpartiet i hovedstaden.

Bom i Bergen og Stavanger

I Bergen er byrådet, som består av Ap, KrF og Venstre, langt fra flertall.

TV 2s prognose viser at Folkeaksjonen nei til mer bompenger er på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

Dersom Arbeiderpartiet får med seg SV, MDG og Senterpartiet vil de sammen med KrF og Venstre ha et knapt flertall i Bergen uten Rødt.

I Stavanger ligger ingen av de rikspolitiske blokkene an til flertall. På TV 2s prognose havner Folkeaksjonen nei til mer bompenger på vippen.

Rødt i Trondheim

i Trondheim ligger den rikspolitiske venstresiden med ordfører Rita Ottervik (Ap) an til å beholde flertallet.

TV 2s prognose viser at Arbeiderpartiet ligger an til flertall sammen med Rødt og SV pluss Senterpartiet eller De Grønne.

De siste fire årene har Ottervik styrt på en bred allianse der også sentrumspartiene har inngått.

Andre store kommuner

I Bærum og Asker ligger den borgerlige blokken an til å beholde flertallet,

Demokratene havner på vippen mellom de rikspolitiske blokkene i Kristiansand. Etter forrige valg samarbeidet Høyre, KrF, Frp, PP, Demokratene og Sp. Gjør de det igjen ligger de an til flertall.

I Drammen får ingen av de rikspolitiske blokkene flertall, men regjeringspartiene vil kunne få flertall enten med Senterpartiet eller den lokale bomlisten.

I Lillestrøm viser TV 2s prognose at Senterpartiet havner på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

I Fredrikstad er det flertall for venstresiden, mens FNB havner på vippen mellom blokkene i Sandnes. Her samarbeider imidlertid Frp i dag med Ap, Sp og SV som ligger an til å beholde flertallet.