Mye hjulstøy er et velkjent fenomen for mange norske bileiere. Det er flere årsaker til dette, utover at det selvsagt er forskjell på hvor godt eller dårlig forskjellige bilmodeller er skjermet mot denne støyen. En av de viktigste ytre årsakene, er den grove asfalttypen som hovedsakelig brukes i Norge. Stadig større dekk – bredere og lavere – gir også et solid bidrag til problemet.

Derfor velger mange bileiere å betale for ekstra støydemping for å redusere plagen.

Oslo-firmaet Kampen Saga Antirust har lenge tilbudt støydemping som en spesialitet, og gir hvert år et 100-tall biler slik behandling.

Nesten bare elbiler

– Tidligere handlet det om bensin- eller dieselbiler. Til å begynne med var det Toyota som var først ute med ønsket om ekstra støydemping, men etter hvert har det blitt mest koreanske biler.

I dag er det nesten utelukkende elbiler som kommer hit for å få dempet innvendig støy. For tiden er det veldig mange Tesla Model 3, men det kommer også mange Hyundai Ioniq og Kia e-Niro. Noen Nissan Leaf er også innom, forteller Per Kristiansen, som har jobbet med understellsbehandling helt siden tidlig på 1970-tallet, og som etablerte egen bedrift helt på starten av 1980-tallet.

Nå er det junior, Thomas Kristiansen, som har tatt over rattet i bedriften, men Per er fremdeles aktiv, og det har han tenkt å fortsette med.

Thomas og Per Kristiansen er far og sønn, og jobber sammen i Kampen Saga Antirust. Foto: Frank Williksen.

Merkbar forbedring

– At elbilene dominerer på dette området, er ganske logisk. Når motorstøyen blir borte, blir naturligvis hjulstøy mye mer hørbart. Elbilene gir dessuten en helt annen kjørefølelse – man forventer jo at dette skal være tilnærmet lydløst, sier Per videre.

– Hva slags effekt gir behandlingen?

– På en elbil vi nylig hadde inne, målte vi innvendig støy til 72,7 dB (A) ved 100 km/t på motorveien. Ved tilsvarende måling etter støydemping, var resultatet 68,7 dB(A). Dette er en veldig merkbar forbedring, legger han til.

Ekstra støydemping er en forholdsvis omfattende prosess, og er langt fra noe som er gjort på noen få minutter. Her forteller Per Kristiansen litt mer om hvordan det hele blir gjort:

Når motorstøyen blir borte, blir hjulstøy mye mer hørbart. Derfor ønsker mange elbileiere seg nå ekstra støydemping. Foto: Frank Williksen.

Er også rustbeskyttende

– Vi tar av alle plastdetaljer og innerskjermer, og sprøyter disse på baksiden med støydempende middel. Vi bruker for tiden Noxudol 3100, som er en vannbasert, lyddempende masse. Denne sprøytes også på inne i hjulhuset, og med to tykke lag er dette som regel effektivt. I tillegg er det naturligvis også rustbeskyttende.

Vi har også testet andre midler som gir bra resultater, men i motsetning til Noxudol 3100 må disse varmes før påføring. Da snakker vi om en ekstra prosess i tillegg, og dermed økt tidsforbruk, sier Per Kristiansen.

– Hvor mye koster en slik ekstra støydemping?

– For mellomklassebiler som Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq og lignende ligger prisen på 7.300 kroner inkludert moms, det vil si en tusenlapp mer enn en vanlig rustbeskyttelse, forteller han videre.

Og det er ikke bare personbiler som får redusert innvendig støy ved lyddempende behandling. Faktisk har det vist seg at effekten av slik behandling er enda mer merkbar på for eksempel bobiler.

