Møtet kommer i kjølvannet av E24s avsløringer lørdag om at sportskjeden har fabrikkert salgstall.

Økonominettstedet har snakket med tidligere selgerleder Christian Sandmo Olsen (24), samt tre andre tidligere selgerledere som ønsker å være anonyme. Alle fire forteller hvordan sportsgiganten har trikset med prisene på produktene sine.

– Det ble gjerne jukset med større, dyre varer som det kunne være vanskelig å selge, sier Olsen til E24.

Selgerlederne forteller at prisjukset foregikk ved at ansatte selv kjøpte en vare, for så å ta retur på den etterpå. Dermed framstår det som om butikken har solgt flere varer enn den egentlig har, og kjeden kan markedsføre produktene på tilbud med en førpris som ikke nødvendigvis er reell.

Markedsføringsloven krever at et visst antall varer er solgt før de kan markedsføres med tilbudspris.

– Alvorlig

Møtet skal finne sted i Forbrukertilsynets lokaler torsdag ettermiddag klokken 14.30, og ledelsen i XXL samt deres advokater vil være til stede.

DIREKTØR i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth. Foto: Kimm Saatvedt

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, sier til TV 2 at de ble gjort oppmerksom på prisjukset i helgen, og at formålet med møtet er å starte en prosess for å komme til bunns i omfanget.

– Vi har avtalt møtet med XXL for å gå gjennom hva som har skjedd, hva de gjør for å rydde opp og hva de vil gjøre framover, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet vil også gå gjennom flere vedtak de har hatt mot sportskjeden de siste årene, for å finne ut om det har blitt trikset med dokumentasjonen i disse sakene også.

– Vi ser alvorlig på saken. Det er ikke bare vi som kan ha blitt lurt og hindret i å gjøre jobben vår, forbrukerne kan også ha blitt lurt, sier hun.

Haugseth sier det er for tidlig å si hvilke sanksjoner som XXL kan bli ilagt. Jurister er imidlertid satt på saken, og det kan være snakk om brudd på både straffeloven og markedsføringsloven.

Ukultur og konkursfeiring

Kjededirektør Anders Kjellén bekrefter i en tekstmelding til TV 2 at møtet skal finne sted, men vil utover det ikke kommentere saken. XXL-sjef Øivind Tidemandsen har imidlertid sagt overfor Dagens Næringsliv at det «ikke er tvil om at prisjukset har funnet sted».

INNRØMMER JUKSET: XXL-sjef og gründer Øivind Tidemandsen sier at det "ikke er tvil" om at prisjukset har funnet sted. Foto: Terje Bendiksby

Begge to skal være til stede på møtet med Forbrukertilsynet i ettermiddag.

Prisjukset føyer seg inn i en lang rekke kontroversielle saker XXL har måttet takle denne sommeren. E24 har i løpet av sommeren omtalt det som Tidemandsen selv betegner som en vinnerkultur ute av kontroll, og det har vært flere oppslag om armhevinger som straffemetoder for de ansatte, militær retorikk på kjedens ledertreningsprogram og tilfeller der XXL har kjøpt opp konkurrentenes tilbudsvarer for at de skal tape penger.

I slutten av juni kunne TV 2 også omtale en video som viser at de ansatte ved et XXL-varehus i Arendal feiret en konkurrents konkurs med ellevill jubel og kake.