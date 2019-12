Nordiske vintre med salting av veiene, snø, sludd og store temperaturvariasjoner er nesten en idealoppskrift på hvordan rust skal trives best mulig. Derfor er ekstra rustbeskyttelse et viktig og nødvendig produkt på biler som lever under så krevende driftsforhold som her i landet.

Spesielt ille har forholdene blitt etter at man begynte å bruke flytende salt, som lettere trenger inn i sprekker og hulrom. Og sprekker og hulrom er det mye mer av under bilen enn folk flest tror, i alle fall ifølge Per Kristiansen i Kampen Saga Antirust. Han har jobbet på undersiden av bil i mange tiår, og har sett utviklingen på nært hold – bokstavelig talt.

Underspyling hjelper lite

– Mye av problemet ligger i alle slags deksler, mest av plast, som nå befinner seg under bilen. Før var det enklere, og med åpent understell var alt mer oversiktlig og lett å komme til. Folk flest aner ikke hvor mange deksler med forskjellige fasong som befinner seg under bilen. Den store utfordringen med disse, er at flytende salt lett trenger inn på baksiden av dekslene, og da hjelper det fint lite med å spyle utenpå disse, fastslår Kristiansen overfor Broom.

Det du ser i forgrunnen her, er alt som måtte plukkes ned av deksler og plater før man kunne begynne med rustbeskyttelse - på en relativt liten bil! Foto: Frank Williksen

Dobbelt så mye jobb som før

– Hvor mye merarbeid skaper egentlig plater og deksler?

– Enkelt forklart regner vi nå med halvannen times jobb bare med å ta av og sette på igjen alt slikt. Før kunne vi bare gå rett på og sprøyte, så det har blitt en helt annen jobb.

Når vi regner med all ekstra tildekking av sensorer og lignende, og påsetting av nye klips der dette trengs, snakker vi nok fort om dobbelt så mye jobb som før, forteller han.

Tynn galvaniseringshinne

– Har ikke nye biler bra rustbeskyttelse fra fabrikk?

– Nei, absolutt ikke. Rustbehandling fra fabrikk er nesten lik null. Sannheten er at mange biler ankommer kaia i Norge så og si uten noen form for fullgod preventiv rustbehandling.

– Men er det ikke slik at chassis og karosseri i dag gjerne er galvanisert?

– Det er for så vidt riktig at produsentene bortforklarer manglende rustbehandling med dette. Men problemet er bare at galvaniseringshinnen er så tynn at den forholdsvis raskt blir offer for fysisk påvirkning som steinsprut, salt og vann og under galvaniseringen er det rent metall.

– Bruken av flytende salt har mye av skylden for de rustproblemene vi ser nå, sier Thomas (t.v.) og Per Kristiansen i Saga Antirust. Foto: Frank Williksen

Moderne biler ruster lettere

– I tillegg er dårlig dekning av hulrom og kanaler, og lite eller ingen rustbehandling bak skjermbuene, ting vi ser daglig, legger han til.

– Ingen formildende omstendigheter?

– Vi ser at flere og flere av importørene nå legger til en egen behandling etter at bilene er kommet til landet. Men også dette er en delbehandling, der man vanligvis ikke skrur av plater eller deksler på undersiden, og da får man heller ikke noen fullverdig beskyttelse.

– Vi anbefaler generelt nybilkjøpere å få gjort en fullstendig rustbehandling innen to år etter at bilen er kjøpt, og deretter følge opp med jevnlige kontroller videre. Da får man også en skikkelig garanti mot de verste skadene.

Per Kristiansen advarer mot å tro at moderne biler generelt er bedre beskyttet mot rust enn tidligere årganger:

– Det er dessverre motsatt. Moderne biler ruster faktisk lettere.

Flytende salt

– Grunnen til dette er at det har blitt plassert så mange flere, nye sensorer, funksjonsholder og slikt på karosseriet. For hver eneste sensor eller funksjon er det gjort inngrep i karosseriet, slik at det har blitt enda et sted der det kan lagres fuktighet, salt og smuss.

– Tenk bare på parkeringssensorene foran og bak på bilen, sier han, og henviser til en opplevelse med en tre år gammel Nissan Qashqai for kort tid siden:

– Når du så den relativt nye bilen på undersiden, skulle du nesten tro den hadde ligget ute i Oslofjorden siden den var ny. Rustskadene var omfattende, og det er ingen tvil om at denne negative utviklingen har flytende salt en stor del av «æren» for, understreker Per Kristiansen.

