Flere slår alarm om cruise-turismen: – Nok er nok

Det er bare 230 fastboende i Norges nasjonalskatt Geiranger. Men i turistsesongen hvert år, fylles det lille verdensarvområdet opp av til sammen 800.000 besøkende cruiseturister.

Daglig er det i snitt 8800 cruiseturister som besøker Geiranger i sesongen. Bygda er Norges tredje mest besøkte cruisehavn.

Hotellsjefen i bygda er glad for at turistene kommer, men hun er bekymret for belastningen.

– Nok er nok. Med så mange som 800.000 turister som kommer gjennom sommeren, så byr det på utfordringer både med trafikkaos og rett og slett for mye folk, sier Maud Haldorsen, hotellsjef på Geiranger hotell.

Vil ha inngangsbillett

TV 2 har tidligere fortalt at hotellsjefen er blant dem som vil innføre en brukerbetaling for turister som besøker populære og utsatte destinasjoner, som Geiranger.

BEKYMRET: Hotellsjef Maud Haldorsen i Geiranger frykter at turismen blir for massiv uten styring. Foto: Kristian Hansen/TV 2

– Jeg mener det bør innføres en inngangsbillett til det som er et Unesco verdensarvområde. Det må være styring på hvor mange cruiseturister som kommer til området samtidig, mener hun.

Hotellsjefen er bekymret for at antallet turister går utover opplevelsen. En inngangsbillett kan begrense dette, mener hun.

– Det er klart man er avhengig av turister, men det er også viktig å tenke på miljøet og at de som kommer hit får en god opplevelse. Da kan det ikke komme for mange samtidig, sier Haldorsen.

MDG: Nei til all cruisetrafikk

Også i Bergen lurer man på hva man kan gjøre for å begrense turismen for Bryggen, som også er et verdensarvområde med nærmere to millioner besøkende hvert år.

Stiftelsen Bergen, som drifter og vedlikeholder bygningene, har fra neste år krevd at turistgrupper uten avtale må betale for å besøke de historiske omgivelsene, ifølge Bergens Tidende.

Miljøpartiet de Grønne i Bergen vil gå enda lenger. De sier nei til all cruisetrafikk i Bergen, og vil heller gjøre om områdene på Skolten og Bontelabo til badeplass, sjøpromenade, park og boligområde.

Også i Oslo ønsker MDG å forby cruiseskipanløp fra 2022.

– Næringen er ikke forenlig med å nå klimamålene. Isbreene smelter på grunn av utslipp. Cruiseturistene vil se norsk natur, men denne formen for turisme ødelegger naturen som turistene kommer for å besøke, sier førstekandidat Thor Haakon Bakke i Bergen MDG til TV 2.

– Legger igjen lite penger

Bakke ser lite positivt på fremtiden dersom cruiseskipnæringen ikke begrenses.

– Cruisenæringen har ingen planer om å bygge mindre skip. De vil fremdeles bygge minst 300 meter lange, energikrevende skip med casino og vindtunneller, sier han.