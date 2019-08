– Ren og skjær galskap å ødelegge naturen vår

Hun flyttet for en stund siden tilbake til hjembygda Aure i Møre og Romsdal og tok over familiegården.

Nå er hun bekymret for at fremtiden trues av vindmøller.

– Vårt fortrinn er mye og uberørt natur. Ødelegger vi dette med store industriområder på fjellene våre, mister vi fortrinnet vårt, sier hun til TV 2.

Selskapet Njordr har søkt konsesjon om å bygge ut et vindkraftverk på Skardsøya i Aure kommune. I et avtaleutkast planlegges det 19 turbiner (6 MW) i et område på 5 km2. Aure er en kystkommune på Nordmøre med 3500 innbyggere, som også er en populær hyttekommune.

– Jeg hadde kanskje ikke endt opp i bygda hvis det var kraftverk her, og det tror jeg gjelder mange av tilbakeflytterne også. Det er ren og skjær galskap dette, mener Torset.

Skal ha folkeavstemning

Aure kommune er i diskusjon med utbyggeren, men nå har man bestemt at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning om vindkraftutbyggingen. Innbyggerne skal på valgdagen 9. september kunne stemme om Aure kommune skal si ja eller nei til vindkraft.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennom kravet om folkeavstemning. Men vi vet jo ikke hvordan dette vil gå, sier Torset

FOLKEAKSJON MOT VINDKRAFT I AURE: Åshild Torset og hennes medaksjonister vil ikke ha 19 vindmøller på Skardsøya. Foto: Privat

Sammen med gruppa Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure, har 35-åringen hatt stands og støttemarsjer for å få oppmerksomhet rundt saken.

I avtaleutkastet som ligger på vent mellom kommunen og Njordr diskuteres det økonomisk kompensasjon til kommunen på rundt 9-10 millioner årlig, alt etter hvor mye kraft som produseres, og rundt 10 millioner kroner i såkalte avbøtende tiltak.

– Det er et sjansespill for å gi mer penger til kommunekassa, for vi vet ikke hvordan dette vil slå ut i forhold til bolyst, hyttenæring eller turismen i kommunen, sier Torset.

Laster... Lukk - Ja, det trenger vi - Nei, det er et for stort inngrep i naturen Er vindkraft på land en god idé? Du stemte: Ja, det trenger vi 😃 Nei, det er et for stort inngrep i naturen 👎 Avstemmingen har stoppet

– Kan gi oss gode inntekter

Ordfører i Aure, Ingunn Golmen (Sp), ser frem til å få innbyggernes syn på vindkraft gjennom folkeavstemningen.

– Jeg aner ikke hvordan dette kommer til å gå, men det er viktig at folk får komme med sin mening, sier hun.

Golmen har foreløpig ikke bestemt seg for om hun er for eller i mot utbyggingen.

– Jeg er tvilende både for og i mot. Det kan gi oss gode inntekter som kommunen har bruk for, men jeg synes jo også det er et veldig dominerende inngrep i sårbar uberørt natur, sier Golmen til TV 2.

Torsdag har kommunen innkalt til folkemøte der både utbyggerselskapet, aksjonistgrupper og ordførere fra kommuner med og uten vindkraft skal tale.

– Vi trenger å høre erfaringer fra andre på godt og vondt, sier Golmen.