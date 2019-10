Veldig mange nye biler blir levert med skinninteriør. Slik har det vært i mange, mange år, og fortsatt er skinn et klart førstevalg for mange bilkjøpere. Skinntrukne seter er elegant og lekkert å se på, men krever riktig vedlikehold for å holde seg pene lenge. Og skinninteriør har flere fiender enn du kanskje tror.

– Sterkt sollys og varme setter i gang en kjemisk reaksjon som bryter ned lærfibrene og gir falming. I tillegg vil dette påvirke fuktighetsbalansen i skinnet, fastslår Helge Christiansen hos Krefting & Co, som har lang fartstid med bilpleiemidler.

Innetemperatur: 85 grader

– Skinn er et porøst og levende materiale som krever godt stell. Skinninteriør i bil har i utgangspunktet et balansert forhold mellom væske, fett og fargestoffer. Dersom ikke denne balansen blir opprettholdt, kan skinnseter stivne og falme eller sprekke, legger han til.

– Hvor aktuell er denne problemstillingen under våre kjølige nordiske forhold?

– Det er høyst aktuelt også hos oss. Dersom utetemperaturen er 23 grader, vil en bil som er parkert i solen få en innetemperatur på opptil 85 grader. Derfor er det ekstra viktig å tilføre næring til skinninteriøret i bilen i sommerhalvåret.

Litt vedlikehold kan spare deg for store utgifter

Begynner å sprekke

– Belønningen får man ved at regelmessig vedlikehold sikrer et skinninteriør som holder seg pent og mykt lenge, understreker Christiansen.

– Men blir ikke skinn mer og mer vedlikeholdsfritt i takt med utviklingen ellers?

– Nei, med skinn er det faktisk motsatt, forklarer han.

– Skinninteriør leveres med overflatebeskyttelse. Denne brytes gradvis ned dersom den ikke får regelmessig rengjøring og etterbehandling. Etter langvarig bruk vil fibrene i huden miste styrke og elastisitet, og til slutt løse seg opp. Det er dette som skjer når skinnseter blir harde og begynner å sprekke.

Slik vil vi gjerne at skinnsetene skal se ut - lenge. Men da krever det bitte litt egeninnsats.

Zalo er bannlyst!

– På grunn av stadig skjerpede miljøkrav til innholdet i fargestoffer og impregnering, er dagens skinnseter dårligere beskyttet - og trenger mer pleie enn før, understreker han videre.

– Hvor ofte trengs det slikt vedlikehold?

– I dag finnes det mange gode produkter som er enkle i bruk til vedlikehold av skinn. Mitt råd er at man setter av 15 minutter til en slik jobb hver gang man ser at setene begynner å bli litt møkkete, eller ser tørre ut. Mer skal det ikke til for å bevare velpleide skinnseter i hele bilens levetid.

– Flekker kan man vel bare fjerne med vann?

– Nei, vi anbefaler ikke å bruke vann på skinn. Man skal heller ikke bruke «vanlige» rengjøringsprodukter på skinn. Fettløsende produkter skal ikke brukes, og Zalo er for eksempel bannlyst.

Matsøl kan gjøre mye skade

– Det må brukes pH-nøytralt rengjøringsmiddel som er beregnet på skinn. Gode skinnbalsam-produkter inneholder en blanding av såper, naturlige oljer og overflatebevarende virkestoffer som gir skinnet næring, fuktighet og beskyttelse mot ytre påvirkning, forteller Christiansen videre.

– Det er ikke rent få ytre faktorer som kan ødelegge skinnsetene i bilen, sier han.

– Mange spiser og drikker under bilturer, spesielt på lengre turer. Fett, salt, matolje, brus, is og annet søl kan gjøre store skader på skinn. Hvis slikt søl ikke vaskes bort, vil det starte en nedbrytningsprosess i skinnet.

Forsiktig med hudprodukter!

– Svette har en pH så lav som ned mot 4, og oppfører seg således som en syre. Svette som ikke vaskes bort vil gi flekker, og over tid bryte ned skinnet. Varme dager og lite klær er derfor en utfordring for skinnsetene. Klær med ekstremt grove sømmer eller skarpe detaljer som nagler, eller belter med metallbeslag, øker slitasjen betydelig. Jeans, spesielt om de ikke har vært vasket, kan medføre avfarging.

– Solkrem og andre hudprodukter kan gi flekker og skade på både tekstil- og skinnseter. Kjemikalier i for eksempel hårgele, solkremer, håndkremer eller parfyme bør aller helst ikke komme i direkte kontakt med skinn. Så ikke glem stell av nakkeputen også! Hår, klør og sikling fra kjæledyr sliter dessuten hardt og kan skade skinnet, slutter Helge Christiansen.

Hvordan kan disse setetrekkene koste over 20.000 kroner?

Se video: Her samles noen av Norges dyreste biler