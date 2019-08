Cheerleader (20) risikerer livstid i fengsel

3. september må Brooke Skylar Richardson (20) møte i retten i Ohio, to år etter at hun rystet «hele» USA.

I juli 2017, da hun var 18 år gammel og en populær cheerleader på Carlisle High School, ble hun pågrepet.

En gynekolog hadde tipset myndighetene om at Brooke kunne ha født en baby i all hemmelighet hjemme i den lille byen Carlisle.

Gynekologen fortalte politiet at tenåringen hadde sluttet å komme på ultralydundersøkelser og blodprøvetakninger, og at hun ikke svarte da helsepersonell forsøkte å få tak i henne.

Politiet gjennomsøkte Richardson-familiens eiendom, og fant levningene til en nyfødt jente nedgravd i hagen.

TATT: Brooke Skylar Richardsons på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

«Hun fødte babyen i all hemmelighet hjemme, forårsaket babyens død, og så gravla hun den i hagen,» skriver assisterende aktor Steven Knippen i tiltalen.

Richardson innrømmer å ha gravd ned babyen, men hun påstår at jenta var dødfødt.

Ville ikke skuffe foreldrene

20-åringens foreldre, Kimberly og Scott Richardson, har tidligere fortalt The Enquirer at de ikke visste at datteren var gravid.

I et intervju med Cosmopolitan har en av Brookes nærmeste venninner fortalt at Brooke ikke fant ut at hun var gravid før hun var åtte måneder på vei. Da var abort utelukket. Heller ikke venninnen visste at hun var gravid.

Foreldrene sa at datteren i all hemmelighet gravde ned den angivelig dødfødte babyen sin midt på natta, fordi hun var redd for å skuffe dem og resten av familien.

De har også fortalt at Brooke slet med spiseforstyrrelser, og derfor hadde et vanskelig forhold til vektøkningen graviditeten medførte.

Det var bare få måneder til Brooke skulle begynne på University of Cincinnati for å studere psykologi.

ARRESTERT: Brooke Skylar Richardson ble pågrepet i 2017, og tiltalt for forsettelig drap, uaktsomt drap, for å utsatt barn for fare, bevisforspillelse og mishandling av et lik. Foto: Politiet

– Kan ikke engang drepe en edderkopp

Foreldrene hennes har fortalt at Brooke satt helt alene i mørket på badet etter fødselen, og at hun ga den livløse jenta navnet Annabelle.

De påstår at hun ventet i mange timer for å se om babyen åpnet øynene og begynte å puste.

Foreldrene påstår også at det var Brooke selv som fortalte gynekologen sin at hun hadde født, og at hun hadde gravd ned den dødfødte babyen mens foreldrene hennes sov.

Påtalemyndighetene mener derimot at Brooke drepte babyen kort tid etter fødselen.

De mener at dette kan bevises fordi babyen hadde flere brudd på hodeskallen. Påtalemyndigheten mener motivet var at Brooke var livredd for å bli en 18 år gammel alenemor.