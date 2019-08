Torsdag ble kartleggingen av seksuell trakassering og mobbing i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) lagt frem i Kunnskapsdepartementet i Oslo.

Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var også til stede for å kommentere funnene i undersøkelsen som blant annet viser at 18 ansatte har blitt utsatt for seksuelle overgrep på jobb.

– Dette er alvorlig tall, sier Nybø.

Ministeren sier at det er uakseptabelt, og at det fortsatt er for mange som opplever seksuell trakassering og overgrep på jobb.

– Det viser hvor viktig det er at vi fortsetter å bekjempe seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler i Norge, sier hun.

Av de 18 menneskene som svarer at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep er 11 av de kvinner og syv menn.

Stipendiater er i særklasse oftest utsatt for seksuelle overgrep.

Det er ingen klare mønster i gjerningsperson. Alle som har oppgitt leder/sjef som gjerningsperson er kvinner. Dette utgjør 4 tilfeller.

Alle som opplever studenter som overgriper er menn.

Det er totalt 26 institusjoner fra høgskoler- og universiteter i Norge som har deltatt i kartleggingen. Av de 43.000 som har mottatt undersøkelsen, er det rundt 20.000 som har svart.

– Denne kartleggingen er den største og første av sitt slag som spør om trakassering, mobbing og seksuelle overgrep blant ansatte i UH-sektoren, sier prosjektleder Dag Nordbø til TV 2.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2018, og tar for seg opplevelser av seksuelle overgrep og trakassering som har skjedd fra i fjor til mai/juni i år.