«Noe har skjedd med Siv Jensen»

Siv Jensen stakk til skogs. I stedet for å møte regjeringsfeller for å få mulige gjennomslag, konstaterte hun at Frp har forhandlet seg ferdig. Får de det ikke akkurat som de vil, kan det være det samme.

Dette er ikke hvordan Jensen normalt har styrt partiet i regjering.

Nøkkelen til Frps regjeringssuksess har vært kombinasjonen av å få faktiske gjennomslag og å markere hva som er primærpolitikken.

Siv Jensen har sørget for at velgerne blir fornøyde, men fremdeles sultne.

Nå kjører hun derimot et løp som enten vil gjøre velgerne stappmette eller få dem til å forlate restauranten (restauranten i denne metaforen er regjeringen).

Det er som hentet ut av Sylvi Listhaugs lærebok om politisk håndverk.

Er det et taktikkskifte vi ser, eller er det starten på et partilederbytte?

Listhaugs metode er det mange eksempler på. Hun har vært i utøvende maktposisjon lenge. Enten det var som byråd i Oslo, landbruksminister, som innvandringsminister eller som justisminister var stilen hennes lik: Kompromissløs bulldoser.

Den beste parallellen til dagens situasjon, er da hun som fersk innvandrings- og integreringsminister på slutten av 2015 fremmet en rekke punkter til innstramminger av asylpolitikken. Forventningen til kollegaene i regjering, samarbeidspartnerne Venstre og KrF, opposisjonen og statsminister Erna Solberg, var at forslagene skulle føre frem til et bredt forlik.

At det skulle bli forhandlet så flere partier kunne stå sammen om politikken.

Sylvi Listhaug hadde andre planer. Hun ville heller at Frp skulle stemme for sine forslag, så fikk de andre partiene gjøre som de ville. Høyre-folk ble forbanna. Også statsministeren.

Kanskje kunne asylpolitikken blitt enda strengere hvis Listhaug ville snakke med de andre partiene, men det viktigste for henne var hvordan partiet fremsto.

Hun satte partipolitiske hensyn foran det å få det som i hennes øyne var best mulig politikk for landet.

Situasjonen nå er ikke helt lik, men den er lik nok. Fremskrittspartiet velger å droppe forhandlinger sånn at de kan markere seg. De har sikkert et håp om at den tøffe stilen skal føre til store gjennomslag, og kanskje skjer det.

Uansett er det en annen taktikk enn den Jensen ellers har valgt så lenge hun har vært finansminister.

Det er vanskelig å sette ord på hvor oppsiktsvekkende det er at finansministeren bevisst holder seg unna mens andre partiledere i regjeringen samles for å diskutere en pakke på mange milliarder kroner.