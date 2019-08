– Daniella og Quentin Tarantino er svært glade for å kunne annonsere at de venter en baby, heter det i en offisiell bekreftelse gitt til People.

Tarantino, som i disse dager gjør stor suksess med filmen «Once Upon a Time ... In Hollywood», møtte Daniella Pick (35) i 2009 da han promoterte filmen «Inglorious Basterds».

De forlovet seg i juni 2017, etter at de hadde datet i rundt ett år.

Under forlovelsesfesten var berømtheter som Samuel L. Jackson (70), Uma Thurman (49) og Bruce Willis (64) til stede.

I november 2018 giftet Tarantino og Pick seg i en liten, privat seremoni i Los Angeles.

STJERNESPEKKET: (f.v) Brad Pitt, Quentin Tarantino, Margot Robbie og Leonardo DiCaprio under den tyske premieren på «Once Upon A Time... In Hollywood» i Berlin 1. august. Foto: AFP

Rekordpremiere

«Once Upon a Time ... In Hollywood» hadde USA-premiere 26.juli, og cashet inn nærmere 360 millioner kroner bare under åpningshelgen.

Dette er tidenes beste åpning for Tarantino.

I filmen er en lang rekke Hollywood-stjerner med, som for eksempel Brad Pitt (55), Leonardo DiCaprio (44), Margot Robbie (29), Dakota Fanning (25), Al Pachino (79) og Kurt Russel (69).