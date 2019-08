Det har vært en turbulent sommer for Romelu Lukaku.

Etter å ha blitt satt ut av laget i sesongoppkjøringen tvunget belgieren gjennom en overgang til Inter.

I etterkant har han blitt beskyldt for å være overvektig og svart kritikerne med et lettkledd bilde.

I LightHarted Podcast snakker Romelu Lukaku ut om tiden i Manchester United og hvorfor han forlot Old Trafford.

Den belgiske landslagsspissen mener han ofte fikk skylden for de dårlige resultatene til de røde djevlene.

– Det var enten Pogba, meg eller Alexis

Den høyreiste belgieren peker på to andre lagkamerater han ofte mener fikk skylden da det gikk i motbakke. En av dem er Paul Pogba, som har blitt kritisert og rasehetset etter straffebommen som kostet to poeng borte mot Wolves mandag.

– De kjemper alltid for å finne noen å gi skylden. Jeg løftet hånden opp min, selv om jeg mener at jeg ikke er den eneste som spilte dårlig i år. Veldig mange spilte dårlig, men de må finne den skyldige, sier Lukaku i podcasten.

Deretter navngir han de som ofte måtte ta støyten da det gikk som verst.

– De måtte finne noen. Det var enten Pogba, meg eller Alexis. Det var oss tre hver gang, sier den ferske Inter-spissen.

– Om de vil gi meg skylden, vet du hva, jeg driter i det, gjør som du vil, sier han.

– For meg var det bare dritt

26-åringen som scoret 42 mål på 96 kamper for Manchester United forteller at han til slutt ikke fant seg i å få så mye pepper i storklubben.

– Jeg vet hva jeg har vært igjennom, det er bare fotball. Jeg er her og jeg spiller, men det kommer til et punkt der jeg ikke gidder mer. Jeg stikker og gjør noe annet, sier den belgiske landslagsspissen.

Lukaku, som kom til klubben i 2017, mener at United ikke klarte utnytte potensialet i spillergruppen.

– For meg var det bare dritt. Jeg synes laget har så mye potensial til å utrette store ting. Det er mye talent, men talent er ikke alt. Man må faktisk bygge et lag, sier Lukaku og fortsetter:

– Flere mente at jeg ikke kunne være en del av det laget. Det er grunnen til at jeg gikk min egen vei og alle vinner på det. De kan finne en som virkelig passer for dem og jeg kan gjøre min egen greie et annet sted, forklarer 26-åringen.

Ler når han ser tilbake på det

Romelu Lukaku, som kjemper om å bli klar til seriestarten mot Lecce på mandag, ser tilbake på hvordan det gikk i United og ler av det.

– Mange mente at jeg ikke burde vært en del av det systemet, det er min følelse. Jeg vet det etter de samtalene jeg hadde. For meg selv, det som får meg til å le mest, er hvordan i helvete ting gikk så dårlig i laget mitt, forteller han.

– Når jeg spiller for landslaget, er alt bra. Noe er feil – er det meg? Jeg spilte ikke de siste seks ukene før sesongslutt og jeg hadde tre uker til før jeg reiste og spilte for det belgiske landslaget. Jeg var i godt humør og hadde det bra. Der var det ingen som klaget, sier Lukaku.

Inters serieåpning mot Lecce, hvor Romelu Lukaku kan få sin debut for Serie A-klubben, ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo mandag fra kl. 20.40.