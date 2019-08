Med suksess på Instagram gir Karen Elene Thorsen ut bok: Fattig student – 20 ukemenyer for under 250 kroner. Boken er per dags dato Norges mest solgte og er allerede utsolgt.

Karen deler fire oppskrifter på hvordan du kan bruke opp brød – som er den matvaren det kastes mest av – med God morgen Norge.

Pull apart-brød

Dette er en perfekt siderett til salater eller supper!

1/2 brød

100 gram

5 ss olivenolje

1 hvitløksfedd

salt og pepper

Finhakk hvitløk og tilsett det i en liten bolle med olivenolje, salt og pepper. Kutt opp brødet i terninger, men pass på å kutte gjennom bunnen. Hell oljeblandingen ned langs sprekkene i brødet, og strø deretter revet ost mellom sprekkene. Stekes midt i ovnen på 200 grader i cirka 15 minutter. Serveres rett fra ovnen.

Brødkrutonger

Krutonger kan brukes i alt fra salater til supper, eller bare spises som de er. Disse er perfekt å lage for å unngå at brødet havner i søpla.

tørt brød

olivenolje

salt og pepper

Kutt opp brødet i terninger og legg dem på et stekebrett med bakepapir.Hell over litt olivenolje, salt og pepper og bland sammen. Stekes midt i ovnen på 200 grader i cirka 15 minutter, til brødkrutongene begynner å bli gylne. Avkjøles på rist og oppbevares i en boks med lokk.

Arme riddere

Her er det supert å bruke tørt brød, da brødskivene uansett vil bli saftige og gode etter å ha blitt dyppet i røren.

3-4 brødskiver

1 egg

1 dl melk

1 klype salt

kardemomme og kanel (kan sløyfes)

smør til steking

frukt, bær eller syltetøy til topping

Bland sammen egg, melk, salt, kardemomme og kanel i en bolle. Dypp brødskivene i røren. Stek brødskivene i en stekepanne på middels varme til brødskivene har blitt brune på begge sider. Server med det du har av frukt, bær eller syltetøy.

Griljermel

Karen oppfordrer til å lage eget griljermel hjemme framfor å kjøpe det – her kan du rette både lommeboken og miljøet.

Tørt brød

La brødet tørke helt ved å la det ligge på kjøkkenbenken et døgn, eller ved å steke det i ovnen på 120 grader i cirka 20 minutter. Bruk et rivjern til å raspe opp brødet. Tilsett brødsmulene i et gladd med lokk, og bruk det til for eksempel tilslørte bondepiker, fiskegrateng eller panering av kjøtt og fisk.