Vanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte

MÅL: Ola Kamara scoret i sin første start for D.C. United. Foto: Scott Taetsch

I Ola Kamaras første start for D.C. United scoret han et kremmerhus av et mål. I oppgjøret fikk også Wayne Rooney direkte rødt kort for en stygg albue.