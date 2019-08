– Store deler av Amazonas kan i verste fall bli en ørken

– En intakt regnskog kan ikke brenne, og tidligere sa man at Amazonas hadde to årstider; den våte og den våtere. Men med økende avskoging har deler av Amazonas fått en tørkeperiode i året, sier generalsekretær Øyvind Eggen til TV 2.

Så langt i år har Brasils romforskningssenter INPE registrert 72.843 branner, en økning på 83 prosent fra i fjor, ifølge dem.

Bare siden torsdag sist uke har INPE registrert over 9.500 branner i verdens største tropiske regnskog.

Den enorme regnskogen går under kallenavnet planetens lunger, og med god grunn: Omtrent 20 prosent av oksygenet i atmosfæren produseres her.

Regnskogen spiller også en viktig rolle i å sakke ned global oppvarming.

Kan nærme seg vippepunkt

Forskning viser at vår viktigste oksygenprodusent høyst sannsynlig har et vippepunkt for kollaps, og det er nå faretruende nærme.

Ifølge Regnskogfondet er omtrent 19 prosent av Amazonas allerede avskoget. Noen studier antyder at en kollaps i sørlige og østlige deler av skogen kan skje hvis denne prosenten når 20-25 prosent.

– Vi har altså ikke mye skog å miste før konsekvensene kan bli katastrofale, sier Eggen, før han legger til:

– En kollaps vil gjøre at store deler av skogen forsvinner og området går over til en tørrere tilstand, enten i form av savanner eller i aller verste fall ørkenlignende områder.

I forrige uke besluttet Norge å holde tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner fordi det i juli ble registrert en tredobling i avskoging sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det Brasil har gjort, viser at de ikke lenger ønsker å stoppe avskogingen, sa klimaminister Ola Elvestuen (V).

Derfor forverrer avskoging brannene

Landets president Jair Bolsonaro ga nylig sjefen for INPE sparken som følge av uenigheter rundt tall som viser avskoging av Amazonas.

Presidenten selv uttaler at han ikke er bekymret over brannene, og sier at dette er normalt, og at bønder vanligvis setter områder i brann på denne tiden av året for å åpne nye områder for gårdsdrift.

Han mener at han og hans politikk ikke kan tillegges å påvirke økningen av branner, og har tidligere beskyldt INPE for overdrivelse og manipulering av data.

STORT OMFANG: Dette NASA-satelittbildet tatt 21. august viser flere samtidige skogbranner i Amazonas. Foto: Lauren Dauphin/NASA

– De pleide å kalle meg Kaptein Motorsag. Nå er jeg Nero, og setter fyr på Amazonas, sier presidenten.

Men ifølge både INPE og Regnskogfondet er det liten tvil om at menneskelig aktivitet og avskoging må ta skylden for den drastiske økningen i skogbranner.