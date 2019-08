Den demokratiske guvernøren uttalte at han trekker seg i et intervju under TV-programmet The Rachel Maddow Show på TV-kanalen MSNBC onsdag.

Inslee, har sentrert sin valgkamp på klimaendringer, noe han tidligere har omtalt som «den viktigste utfordringen i vår livstid», skriver NBC News.

Inslee er den tredje i rekken av større navn som har trekt seg fra kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i valget i 2020. Tidligere har Eric Swalwell og John Hickenlooper erklært at de gir seg.