Denne uken var det premiere på andre sesong av «Ex On The Beach» på TVNorge. To av deltagerne er Johanne Nordeng Aasgaard (24) og Andreas Østerøy (22). Sistnevnte meldte seg på TV-programmet under et fuktig vorspiel.

– Jeg husket ikke at jeg hadde meldt meg på da jeg våknet neste dag, sier han.

– Men jeg begynner på tredjeåret i studiet administrasjon og ledelse, og hadde lyst på litt forandring, spenning og action i livet, fortsetter 22-åringen.

Lukkede dører

Noen vil kanskje bekymre seg for at det å feste, krangle og ha sex på TV kan være ødeleggende med tanke på å bli ansatt i fremtidige jobber. Akkurat det er ikke Johanne og Andreas redde for.

– Det er sikkert noen jobber som det blir lukkede dører til, men det går helt fint. Jeg skal ikke bli politi eller lærer uansett, sier Johanne til «God sommer Norge».

HISTORISK: Andreas Østerøy er den første homofile deltageren i «Ex On The Beach Norge». Foto: TVNorge.

– Jeg har egentlig litt lyst til å bli fengselsbetjent, men jeg vet ikke helt hvordan det går nå, ler Andreas.

Mulighet til å få jobb

Østerøy tror derimot at deltagelsen i «Ex On The Beach» vil styrke hans sjanser til å få andre gode jobber.

– Jeg tenker at det å få jobber går mye ut på hvem du kjenner. Jeg tenker at det ikke finnes en bedre måte å få jobber på enn gjennom det nettverket du får ved å være med på et realityprogram. Derfor ser jeg på dette som en mulighet til å få jobber, sier han.

Det er 20 år siden det aller første realityprogrammet gikk på lufta på norske TV-skjermer, nemlig «Robinsonekspedisjonen» på TV3. Den gangen var Andreas og Johanne bare to og fire år gamle.

PÅ MAURITSIUS: Johanne Nordeng Aasgaard er med i andre sesong av TVNorge-serien «Ex On The Beach». Foto: TVNorge.

Blir fort glemt

– Jeg tror at det har blitt såpass normalt at realitydeltagere finnes, så jeg tror ikke at jeg kommer til å slite med å få jobb selv om jeg har vært med på dette, sier Andreas.

INGEN FRYKT: Andreas og Johanne frykter ikke konsekvensene av å være med i «Ex On The Beach». Foto: TV 2.

– Hvis du vil bli glemt, så blir du glemt etter fem år, legger Johanne til.

24-åringen fra Trondheim hadde ingen ambisjoner om at realitydeltagelsen skulle fungere som et springbrett til nye jobber da hun meldte seg på.

– Jeg hadde bare lyst til å være på TV, sier hun til «God sommer Norge».