Tema skal være bompengestriden i regjeringen.

Ifølge NRK skal også Kjell Ingolf Ropstad i møte for å diskutere bompengesaken.

Siv Jensen skal ikke delta på møtet om bompenger onsdag kveld, ifølge TV 2s kilder.

Venstres stortingsgruppe møttes onsdag for å diskutere skissen, og beskjeden fra Venstre-politikerne var klar: Skissen er for dårlig, og videre forhandlinger er nødvendig.

Fra møtet fikk partileder Trine Skei Grande med seg en ny skisse som hun skal presentere for lederne av de andre regjeringspartiene.

Fremskrittspartiet lukket imidlertid døren for videre forhandlinger om skissen allerede på søndag, og budskapet ble gjentatt etter Venstres møte onsdag.

I en sms til TV 2 påpeker Frp-leder Siv Jensen at Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet og at Frp anser seg ferdig med forhandlingene.

