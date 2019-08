Tabber ødela for RBK: – Klønete og udyktige

Dinamo Zagreb – Rosenborg 2-0 (2-0):

Martin Lundemo laget et klønete straffespark etter bare sju minutters spill, og Even Hovland og Tore Reginiussen tabbet seg ut da Dinamo Zagreb doblet ledelsen i det 28. minutt.

Rosenborg tapte den første kampen mot Dinamo Zagreb 0-2 i Champions League-playoffen, og har dermed et tøft – men ikke umulig – utgangspunkt foran returkampen på Lerkendal.

RBK-spillerne nekter naturligvis å gi opp håpet om avansement.

– Vi fikk den samme starten mot BATE, men det er kjipt å få en slik start. Slike ting kan skje, men vi skal jobbe og krige oss til en seier i neste kamp, sa RBK-spissen Alexander Søderlund til TV 2 Sporten etter kampen.

– Vi fikk marginer mot oss, og kanskje var det udyktighet. Hadde dette vært en vanlig seriekamp i Eliteserien så hadde vi kanskje fått med oss en scoring eller to. Får vi en god start i neste kamp, så har vi alle muligheter. Det er bare å kjøre på. Vi må gå ut i 100 og håpe at vi får publikum med oss. Det blir tøft, men ikke umulig, fortsatte Søderlund.

– Vi gir bort to mål, og skapte mer enn nok til å score ett og to. Vi skapte mye til å være en skikkelig tøff bortekamp i Europa. 0-2 blir tøft, men jeg mener det fremdeles er fullt mulig å snu dette på Lerkendal, oppsummerte RBK-profilen Pål André Helland.

Kaptein Mike Jensen tror også på RBK-avansement, til tross for nederlaget i Kroatia.

– De scoret to mål i første omgang, så vi kom skjevt ut. Vi lærte dem å kjenne underveis, men i første omgang ble vi litt og sjokkerte og rystet. Vi spilte litt primitivt. Så kriget vi oss inn i det. Zagreb vant fortjent, men det er synd vi ikke scoret. Når vi kommer hjem på Lerkendal så tror vi alle det er mulig å score to mål. Vi skal vinne med to mål på en strøken gressmatta med Lerkendal på ryggen, mente han.

TV 2-ekspert: – Udyktige og sløve

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener udyktighet i forsvarsspillet først og fremst ødela for Rosenborg i Zagreb.

– RBK skapte nok sjanser til å få med seg et bortemål. De leverte en god andreomgang på en tøff, tøff bortebane, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Men Rosenborg tapte denne kampen først og fremst fordi de var udyktige i forkant av begge baklengsmålene. RBK tapte fullt fortjent, fordi de var giftigst kampen sett under ett og utnyttet sløvhet i RBKs bakre rekker i første omgang. Men dobbeltoppgjøret er på ingen måte avgjort før tirsdagens kamp, poengterte han.