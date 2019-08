Skrevet på vegne av ledelsen i TV 2, av Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør.

Med Kjell Arne Totlands bortgang har Norge mistet sin eneste virkelige kongehusekspert. Han var et menneske vi i TV 2 satte svært høyt.

Kjell Arnes kunnskap var enestående i sitt slag, men like imponerende var hans evne til å formidle kunnskapen.

Han fikk oss andre til å forstå litt mer, bli engasjert og berørt og få en god opplevelse. Alltid med en ærbødig respekt for institusjonen han snakket om, noe som gjorde ham til mer enn bare vår kongehuseekspert.

Han var mannen hele Norge lyttet til når de kongelige sto i sentrum.

Enten det var lange linjer og analyser av europeiske monarker, om akvamarinen som smykkesten, eller historien om Kong Olavs ukjente fetter, listen var uendelig lang. Kjell Arne kunne alt. Og han elsket å formidle det.

Kjell Arne jobbet lenge i Se og Hør, men det var tv-mediet som kledde ham best, og omvendt. Det ville han ha sagt seg enig i, uten tegn til blygsel. Etter at han begynte i TV 2 i 2013, fant han seg raskt til rette. Og med sin stilsikre fremtoning og sjarme ble han fort et kjent og kjært ansikt.

Kjell Arne sa ofte at han var heldig som kunne ha hobbyen sin som jobb. Gleden var absolutt på vår side. Han hadde alltid tid til en prat, i gangen, ved kaffemaskinen, utenfor studio, både sekunder før han skulle på lufta, og rett etter han var ferdig.

Alltid med en kompliment på lur, «for en lekker fargesammensetning på det antrekket, akkurat som Diana!», eller en detalj på en kollegas sko. Han var omtrent ustoppelig når han først satte i gang. Som Se og Hørs Jonas Jørstad sa så treffende: «Han eide ikke punktum».

Vi i TV 2 savner allerede en viktig medarbeider, en kjær kollega og god venn. Mange TV 2ere har skrevet og delt varmt om akkurat sitt forhold til Kjell Arne. De beskriver en raus og omsorgsfull kollega som delte av sin kunnskap. Kort oppsummert: Kjell Arne var en hedersmann. Som Arill Riise så riktig beskrev ham: Han dekket hvit duk på hverdagsbord, og gjorde kubbelys til kandelaber.

Kjell Arne Totland etterlater seg et stort tomrom, ute i felt, i studio og på desken. Han var unik hvor enn han var. Kanskje er det først nå, når han ikke er her lenger, at vi virkelig forstår hvor unik han var. Kjell Arne er uerstattelig, ikke bare for familien, men også som kollega.

Norges eneste virkelige kongehusekspert.

Vi lyser fred over Kjell Arne Totlands minne.