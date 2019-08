Hvert år har elevene ved Kristelig Gymnasium i Drøbak innsamlingsaksjon til et veldedig formål. Årets formål er utdanning og kampen mot menneskehandel i Bangladesh, i samarbeid med Normiasjon.

Til denne aksjonen fant Albert Sjåvåg (15) ut at han skulle spørre sjefen sin på Meny som han jobber på i helgene, om han ville bidra med en krone for hver like han fikk på et instagram-innlegg.

– Jeg la ut innlegget mandag kveld før jeg skulle legge meg. Når jeg stod opp dagen etter hadde videoen allerede over 2000 likes, forteller Albert.

Gikk viralt

Albert forteller at han hadde håp om å få rundt 3.000, men det målet var nådd over natten. I løpet av to dager ble videoen delt av hundrevis, og likt av titusener.

– Vanligvis har klassen vår klart å samle inn ca 3000 til sammen, så målet mitt om 3000 hadde jo doblet totalbeløpet. Det ble ikke helt sånn da, sier Albert.

Albert forklarer at det hele har vært utrolig moro, og at responsen han har fått har vært enorm. Med litt drahjelp av flere kjente navn som delte videoen, fikk Albert flere likes enn han kunne ha drømt om.

Karpe, og flere andre kontoer med mange følgere på Instagram delte videoen, og på nåværende tidspunkt har den over 114.000 likerklikk.

– Det har jo vært utrolig morsomt at videoen tok av sånn som den gjorde. Jeg kunne jo ikke ha drømt om dette en gang, sier Albert, som også spiller bass på fritiden.

15-åringen har de siste dagene høstet både applaus og lovord fra medelevene sine.

– Når jeg kom inn i klasserommet i dag klappet alle, og alle er helt over seg på grunn av dette, sier Albert, som holder til på Storsand i Hurum.

Ble sjokkert

Butikksjef på Meny Drøbak, Christian Hagen sier til TV 2 at han ikke hadde sett for seg den elleville responsen da han takket ja.

– Jeg hadde på ingen måte regnet med dette. Jeg så for meg at jeg kanskje måtte ut med 2.000 kroner, men hadde jeg visst at det skulle ta så av som det gjorde ville jeg tenkt meg om to ganger, sier sjefen til Albert.

Hagen sier han så på dette som en fin mulighet til å gi litt til veldedighet, så når Albert kom med forslaget sa han ja.

– Nå har jeg jo gått med på denne avtalen, så da får jeg fullføre også. Det er mye penger, men jeg kan ikke annet enn å dra på smilebåndet av det hele, sier butikksjefen.

Må punge ut

Hagen forteller at han hadde tenkt til å bruke litt av det lokale markedsføringsbudsjettet butikken har, men at han nå har spurt Meny sentralt om å være med.

– Jeg måtte sette ned foten når beløpet bikket 100.000 kroner, for mer enn det kan tror jeg ikke vi kan klare, sier Hagen.

Han understreker at han skal holde ord, og at han bare er positiv til stuntet.

– Jeg er ikke sur på Albert for dette, men han er den dyreste ansatte vi har hatt her på butikken, sier Hagen.