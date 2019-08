– Det er full splid i din egen regjering. Hvordan skal du løse denne knipa?

– Dere vet, som jeg sier til alle andre, dere kommer ikke til å få noen kommentarer om hva vi holder på med.

Det var statsminister Erna Solberg (H) knappe kommentar på vei inn i NRK-huset på Marienlyst onsdag kveld.

Tirsdag reiste hun fra Island tidligere enn planlagt for å håndtere bompengesaken, som har dominert nyhetsbildet de siste dagene.

Venstres stortingsgruppe møttes onsdag for å diskutere skissen, og beskjeden fra de folkevalgte var klar: Skissen er for dårlig, og videre forhandlinger er nødvendig.

Fra møtet fikk partileder Trine Skei Grande fikk med seg en ny skisse som hun skal presentere for lederne av de andre regjeringspartiene.

Fremskrittspartiet lukket imidlertid døren for videre forhandlinger om skissen allerede på søndag, og budskapet ble gjentatt etter Venstres møte onsdag.

I en sms til TV 2 påpeker Frp-leder Siv Jensen at Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet og at Frp anser seg ferdig med forhandlingene.

Frps sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde spilte ballen over til statsminister Erna Solberg (H).

– Frp har gjort det de fire partiene ble enige om. Siv Jensen har forankret dette i partiet. Det står det respekt av. Erna må velge mellom Venstre og Frp. Hun må skjære gjennom, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

– Venstre sier de er konstruktive og vil forhandle?

– Det forholder ikke vi oss til. Erna må skjære gjennom. Det er ikke noe annet alternativ, svarer han.