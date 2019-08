Landslagsprofilen har vært et hett navn på overgangsmarkedet de siste sesongene. og mye tydet på at et klubbskifte ville skje i sommer. Nå begynner imidlertid tiden å renne ut.

Berge pakket seg etter forrige sesong ut av leiligheten i Genk, men er nå tilbake i byen som følge av at ingen klubber har vært villige til å matche prislappen klubben har satt på ham.

I et intervju med den belgiske storavisen Het Laatste Nieuws innrømmer 21-åringen at han trolig fortsetter hos sin nåværende arbeidsgiver.

– Du vet aldri i fotball, men slik jeg ser det nå, blir jeg i Genk, sier landslagsprofilen.

Trodde på skifte

21-åringen forteller at han i øyeblikket bor hos sin danske lagkamerat Joakim Mæhle, og at han drøyer enda litt med å skaffe seg en ny leilighet.

Samtidig er Berge også ærlig på at han trodde sommeren ville føre med seg et klubbskifte.

– Dette er den tredje sommeren der navnet mitt har vært satt i forbindelse med et klubbskifte. Men nå hadde jeg følelsen av at det virkelig skulle skje, sier 21-åringen i intervjuet med Het Laatste Nieuws.

– Avtalen med klubben var veldig klar. Jeg fikk lov til å dra, men det rette tilbudet har så langt ikke kommet, fortsetter han i intervjuet som er gjengitt av voetbal24.be.

Perfekt

Genk-profilen hevder han er rolig med tanke på at den nære fotballframtida likevel ser ut til å ligge i mesterligaklare Genk.

– Du skjønner bare hva du har når det ikke lenger er der. Derfor ønsker jeg ikke nødvendigvis å forlate dette, sier Berge.

Han hevder Genk-tilværelsen er «perfekt for meg».

– Jeg kan være meg selv, jeg tror på prosjektet til denne klubben, jeg er en leder på banen og jeg kan fortsette å utvikle meg, konstaterer midtbanespilleren i intervjuet.

Genk har innledet sesongen i den belgiske toppserien med to seirer og to tap på fire kamper. Det gir så langt åttendeplass på tabellen.

(©NTB)