Tungtrafikken dundrer gjennom boligfeltet – Ann Kathrin frykter for barnas liv

– Vi er livredde hver eneste dag. Veien og trafikken er livsfarlig, sier Ann Kathrin Edøy.

Rune Horvli er talsmann i bygda og adresserer sterke fakta til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som er på rundreise langs Europavei 136 for å snakke med lokalbefolkningen.

– Vi har familier her som bor 2,5 meter fra den hvite stripen på den sterkt trafikkerte europaveien. Husene ligger klint inntil, forklarer Rune Horvli.

Dale er forberedt på klar tale.

– Du får litt andre perspektiv når du snakker med de som bor langs aksene og som ser praktiske problem i hverdagen, sier Dale til TV 2.

Fryktens vei

Den sterkt dekorerte Frp-bobilen med fylkesleder Frank Sve bak rattet og Dale som passasjer har allerede hatt sju-åtte stopp før de svinger av på Veblungsnes i Rauma kommune.

Foran det lokale bedehuset har et 30-talls personer tatt oppstilling for å gi uttrykk for sin frustrasjon over 2700 kjøretøy som hvert eneste døgn kjører gjennom boligfeltet, mye av dette tungtrafikk.

– Det er mange farlige situasjoner når du skal kjøre ungene på skole og barnehage. Det er nestenulykker omtrent daglig. Vi kan ikke ha det slik. Selv tør jeg ikke sende jentungen på skolebussen. Vi kjører og leverer henne selv, forklarer Ann Kathrin Edøy, som bor helt inntil veien.

Mens statsråden høflig tar seg tid til å hilse på nesten alle fremmøtte, gjør talsmann Horvli klart budskapet til samferdselsministeren.

KLAR MELDING: Rune Horvli med klar tale til samferdselministeren om å få lagt opp den farlige europaveien gjennom boligfeltet. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Det virker som om politikerne er vaksinert, galvansiert og syrebehandlet mot om å ta Veblungsnes i sin munn og tenke bomiljø og trafikksikkerhet. Vi har holdt på siden 1964, og nå er tålmodigheten oppbrukt. Nå vil vi inn på Nasjonal transportplan og få til en tunnelløsning. Det koster penger, men vi kan ikke flytte stedet, og da må vi gjøre noe med veien, er budskapet til statsråden.

– Og hva svarer du, statsråd?, spør TV 2.

LYDHØR: Jon Georg Dale fikk tilbud om å få navnet sitt på veien hvis han klarer å på plass penger til en løsning. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det er jo en grunn til at jeg er her, og det er fordi jeg har behov for å høre. Når vi skal rullere Nasjonal transportplan i 2021 må vi i større grad kombinere hensyn til folk som bor langs veien med effektive transportkorridorer. Dette er også en svært viktig eksportvei for store deler av næringslivet i Møre og Romsdal, svarer Dale.

Slutt med klattingen

Allerede i høst kan det komme positive nyheter for de som bor langs E136.

– Jeg har bedt Nye Veier innen 1. oktober å se så på hvilke strekninger i landet de mener er godt egnet til å bygge videre. Jeg mener dette er en av flere gode kandidater, fordi du får mer sammenhengende utbygging enn tidligere. Vi må slutte med disse klatteprosjektene og se hele aksen, sier Jon Georg Dale til TV 2.