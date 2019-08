– Frp har gjort det de fire partiene ble enige om. Siv Jensen har forankret dette i partiet. Det står det respekt av. Erna må velge mellom Venstre og Frp. Hun må skjære gjennom, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

– Venstre sier de er konstruktive og vil forhandle?

– Det forholder ikke vi oss til. Erna må skjære gjennom. Det er ikke noe annet alternativ, svarer han.

– Hvordan ser du på en regjeringskrise?

– Det kommer an på hvordan krisen ser ut. Det har vært slitsomt å samarbeide med Venstre over lang tid. De andre partiene må se alvoret. Frp har kompromisset masse og mistet halvparten av velgerne. Skal vi kompromisse igjen, vil vi miste halvparten av de også. Nå bør alvoret gå opp for dem.

Bompenge-striden i regjeringen fremstår fastlåst, etter at Venstres stortingsgruppe i dag slo fast at de sier nei til skissen.

Venstres stortingsgruppe har i over tre timer vært samlet til et ekstraordinært møte om bompenger.

Partiet forventer at forhandlingene gjenopptas.

– Dette er første gang jeg har fått sett hele skissen Frp og Siv Jensen la frem i helgen. Den får terningkast 1, for dem som er opptatt av miljø og byluft, sa Abid Raja.

– Vi skal være konkrete når vi møter de andre partiene, sa nestleder og parlamentarisk leder Terje Breivik til TV 2.

Etter det TV 2 får opplyst av kilder, har partiet utarbeidet et nytt forslag til skisse.

– Vanskelig å kommentere på et innhold vi ikke kjenner, men Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet. Vi anser oss fortsatt ferdig med forhandlingene, skriver Siv Jensen i en sms til TV 2.