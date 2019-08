Guro Fostervold Tvedten gikk på en skikkelig smell – så reddet terapauten henne

«Hvordan bli god på å ha det dårlig»

Fostervold Tvedten er full av lovord om 68-åringen, som hun nå omtaler som en god venn.

– Da vi begynte å møtes etter at jeg sluttet å gå til han som klient, fikk jeg ikke nok av det han snakka om. Det var så viktig og fint, og ga så mye mening, utbroderer hun.

– De som kommer til han er folk som må håndtere livets opp og nedturer. Jeg opplevde det mennesker gjør – man går på en smell, og hvordan skal man håndtere det? Vi har en setning som vi sier hele tida: «Hvordan kan vi bli god til å ha det dårlig».

Psykoterapauten er heller ikke blyg når det kommer til å beskrive Guro. Overgangen fra klient-forhold til vennskap var helt naturlig i følge han.

– Det var en umerkelig overgang fordi vi hadde det så spennende og interessant sammen. Hun er en inderlig interessert og engasjert person som jeg føler tilit til, sier han varmt.

Starter felles podcast

Guro og Caspar kjent hverandre i omtrent to år nå. De har stadig lange, dype samtaler om hvordan man håndterer livet. Nå har de funnet ut at de ønsker å dele dette i podcastform.

UTVIKLET VENNSKAP: Guro utviklet et tett vennskap med psykoterapauten sin Caspar Seip. – Vi har funne hverandre på en merksnodig måte når vi er så ulike i kjønn, alder og alt, sier hun. Foto: Privat

– Jeg har et sånt prinsipp om å si ja når folk foreslår noe. Jeg fant ut ganske sent i livet at livet blir mye morsommere når man sier ja til ting som man ikke har lyst til, forteller Caspar lattermildt om da Guro først lanserte ideen om en felles podcast.

De to ønsker å gi alle verktøyene man trenger for å håndtere livet, og hjelpe folk til å bli god på å ha det dårlig.

– Det snakker vi mye om. Alt dette handler om at jeg opplevde en livskrise, men dette er noe som andre kan få noe ut av. Dette er podden der folk som kanskje ikke tørr å gå i terapi kan få hjelp. Det er jo tabubelagt. Her kan folk få sitte i fred og mak, og lytte på hvordan man kan komme ut av en kjip situasjon, forklarer Guro.

Blir personlige

De vil begge dele mye fra privatlivet sitt i podcasten, som har fått navnet «Guro & Guru».

– Jeg blir personlig, det gjør jeg alltid ovenfor klientene mine. Det skaper tillit hos de fleste og skaper fruktbare samtaler. Formålet er at folk skal bli berørt og kjenne seg igjen, forteller Caspar.

– Jeg henviser aldri til vitenskap, jeg sier bare hvordan jeg har erfart det, legger han til.

– Målet er at folk skal se at det folk sliter med og synes er vanskelig, er veldig gjenkjennbart for de fleste av oss, utfyller Guro.

Hun er selv på et mye bedre sted i dag, enn det hun var i 2016. Mye takket være sitt nye vennskap.

– Det går utrolig bra med meg. Jeg lager en podcast som ikke har en krone inntekt så langt, og likevel føles det som det mest meningsfylte jeg har gjort i hele mitt liv. Så det sier sitt. Jeg er supertakknemlig for at jeg har fått møte Caspar og at han vil lage podcast, forteller 45-åringen varmt.

Ved spørsmål om hva oppsigelsen og tiden etter har lært henne, tar Guro en lang pause.

– Jeg har lært at ved å gå tett innpå ting som føles ubehagelig kan det veldig lett skje at du oppdager at du har ressurser, evner og talent som du kanskje ikke er så klar over.

– Det har åpnet nye dører, som føles intuitive, men som har vært lukket for meg til nå, forteller 45-åringen.

