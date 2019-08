Etterforskes for diskriminerende adferd etter spøk om Alan Shearers hårfeste

Fotballprofilen Gary Lineker, som blant annet ble toppscorer i VM i 1986, har de siste årene gjort seg bemerket som programleder og TV-profil for BBCs populære fotballprogram «Match Of The Day».

Men nå har Lineker havnet i hardt vær etter en spøk i studio om hårtapet til BBC-ekspertene Alan Shearer og Danny Murphy.

– Det har vært en sterk åpning på Premier League-sesongen. Til tider hårreisende, med mindre du er Alan Shearer og Danny Murphy, sa Gary Lineker på programmet Match of the Day – og siktet til at begge nesten ikke har hår på toppen.

Selv om Shearer, tidenes mestscorende Premier League-spiller, og tidligere Liverpool-spiller Danny Murphy synes det var morsomt i studio, fikk spøken om hårtap imidlertid flere rasende TV-seere til å reagere kraftig.

EKSPERT: BBC-ekspert Alan Shearer ble utsatt for en spøk om hårtap i BBC-studio. Det var det mange som reagerte på. Foto: John Stillwell

Ifølge The Mirror etterforsker nå BBC Lineker på bakgrunn av klagestormen for diskriminerende adferd. TV-kanalen har iverksatt en intern gransking for å se om det har vært et eller flere brudd på deres egne retningslinjer, skriver The Telegraph.

– Synd media bruker plattformen på en slik måte

En talsperson for BBC nekter imidlertid å kommentere om det fremover blitt lagt ned forbud mot å spøke om hårtap i fotballprogrammet på kanalen, men sier på generelt grunnlag følgende:

– BBC er forpliktet til å reflektere og representere mangfoldet i Storbritannia. BBC skal være for alle, uansett hvilken bakgrunn de har, sier talspersonen ifølge The Mirror.

Organisasjonen Alopecia UK er blant dem som har reagert på Linekers spøk om hårtap. De er en forening for dem som lider av hudsykdommen som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår på hodet eller andre steder på kroppen.

– Det er synd at media fortsatt bruker plattformen deres på en måte som forsterker negativiteten rundt hårtap. Vi hører mer og mer fra flere og flere menn som sliter med hårtap, blir en talsperson for Alopecia UK sitert på.

Men seriøst. Vi lever i en merkelig tid. Man kan snart ikke åpne kjeften uten at noen blir krenket. Definisjonsmakten tilhører visst mottakeren nå, ikke den som faktisk sa noe. — Brede Hangeland (@HangelandTV2) August 21, 2019

– Man kan snart ikke åpne kjeften uten at noen blir krenket

Saken har fått stor oppmerksomhet også i Norge. TV 2-ekspert Brede Hangeland skriver på Twitter at «man snart ikke kan åpne kjeften uten at noen blir krenket».

– Å si at dette er noe annet enn hårete blir altfor tynt. Vi tynnhårede vil ha oss frabedt morsomheter på vår bekostning, skriver den profilerte TV-eksperten, før han blir litt mer alvorlig:

– Men seriøst. Vi lever i en merkelig tid. Man kan snart ikke åpne kjeften uten at noen blir krenket. Definisjonsmakten tilhører visst mottakeren nå, ikke den som faktisk sa noe.