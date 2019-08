For de fleste av oss er bilmerker som Ferrari og Lamborghini veldig fjernt fra virkeligheten. Og slik skal det på mange måter også være.

Dette er superbiler med ekstreme ytelser og design. Bilene koster selvfølgelig flesk og kan nå høyeste tillatte hastighet i Norge etter to-tre sekunder.

Så hva skal man egentlig med en splitter ny Lamborghini i Norge? Det er et spørsmål vi i Broom ofte får høre.

Svaret er egentlig veldig enkelt. Det handler om lidenskap. Akkurat som mange har for fotball, enten man spiller for Trøgstad i femtedivisjon, eller er kaptein for Manchester United.

Første gang i Norge

Det er helt riktig at man aldri får utnyttet hele potensialet i en superbil på norske veier, men å kjøre en Lamborghini handler om så mye mer enn høy fart og brutal akselerasjon.

Det handler om å oppleve totalpakken ingeniørene i Sant'Agata har satt sammen.

Det være seg alt fra å nyte designet på bilen, til å kjenne perfeksjonen i hver eneste detalj i bilen.

Siden introduksjonen av Huracan i 2014 er det solgt hele 34 biler i Norge. Her står noen av dem.

Bare å trykke på startknappen i en Huracan er magisk. Følelsen når de 10 sylinderne bak deg våkner til live, gir seriøst like skarp gåsehud hver eneste gang. Biler i denne klassen handler egentlig bare om én ting: Følelser. Det forklarer nok hvorfor noen er villig til å betale opptil 5-6 millioner for en «bil».

I dag skal vi være med på Norges første Driveout, kun dedikert til norske Lamborghini-eiere.

Overveldende

Turen arrangeres av den eksklusive bilforhandleren Autoxo på Høvik utenfor Oslo. Det er de som har levert brorparten av nye Lamborghini-modeller til det norske markedet de siste årene.

Dette er bilen som ble solgt 13 minutter etter lanseringen i Norge.

Turen som går til Sollihøgda ble faktisk bråbestemt bare noen dager før avreise. Likevel har så mange som 17 (!) Lamborghinier tatt turen til Høvik for å bli med på Norgeshistoriens største «oksetreff».

Det er rett og slett overveldende å se så mange superbiler samlet på ett og samme sted.

Til og med superbil-selger Olav Medhus innrømmer at dette er noe langt utenom det vanlige.

– Ja, dette er veldig moro. Vi satset på 10 biler, håpet på 15 og endte med 17 biler på relativt kort varsel. Det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med, forteller Medhus med et usedvanlig stort glis.

Dette kan helt klart karakteriseres som overdose for en real bilentusiast.

Jordskjelv?

På parkeringsplassen finner vi alt fra splitter nye Huracan EVO, til Aventador S og Gallardo.

Vi skal få æren av å kjøre nye Huracan EVO, bilen som ble solgt i rekordfart etter avdukingen for en drøy uke siden.

17 biler og cirka doblet så mange folk ble med på kveldsturen over Sollihøgda.

Like før avreise får vi en ekstra påminnelse over hvor absurd dette er, når 17 superbiler startes omtrent helt likt. Her plystrer V10- og V12-motorene vakkert i kor.

Faktisk er det så mye krefter i sving, at jeg er sikker på at NORSAR registrerer bevegelser på minst fem på Richters skala!

Vi får håpe MDG ikke har seminar på Høvik denne kvelden. Det blir i så fall et veldig kort et…

Det er noen ytterst få ganger det bare er deilig å ligge i kø. Sånn som her for eksempel.

Oksene på veien

Småskjelvne sitter vi bak rattet i helt nye EVO som bare er noen dager gammel. Vi starter omtrent midt i rekken, som ledes av Olav Medhus og hans egen Urus.

Et av høydepunktene for kvelden skjer når vi entrer E18. Det betyr mulighet for litt pådrag i akselerasjonsfeltet. Å gi et tydelig tramp på gasspedalen her, er like naturlig som Erna Solbergs «ingen kommentar» i bompenge-striden.

Lydbildet fra bilene er enkelt og greit ubeskrivelig. Mellom pottesmellene ser vi plutselig blå flammer, som igjen slukes av uendelige doser latter og lidenskap. Herregud, dette er stort!

I videoen nederst i saken kan du se hele utkjøringen. Dessverre kan ikke lydbildet gjenskapes på film, men det gir i alle fall en liten indikasjon.

Dette er Lamborghini Huracan i standard utgave. Den yter 610 hk og klarer 0-100 km/t på 3,2 sekunder.

Blir nesten rørt

Ute på veien er det surrealistisk å se nesten 20 Lamborghinier på norske skilter, kjørende i kolonne.

Det er nesten så jeg lurer på hvor Jeremy Clarkson og The Grand Tour-produksjonen befinner seg. For dette kunne helt klart blitt en heftig episode der.

Vi fikk lov til å teste nye Huracan EVO. Den leverer 640 hk og 0-100 på 2,9 sekunder!

Minst like moro er det å se responsen fra folk langs veien. Jeg vet selv hvor stort det er å se én Lamborghini fare forbi, nå snakker vi et helt tog!

– I bakspeilet ser det ut som en rekke med flate spydspisser. Det er et så flott skue, at jeg nesten blir litt rørt, sier Olav når vi tar en rask prat på turens eneste stopp på en bensinstasjon i Lier.

Etter en rolig wiener og en rask Cola-boks bærer turen hjemover mot Høvik igjen.

Et nytt maleri blir en realitet. Et maleri som kombinerer solnedgang med norskregistrerte superbiler, en helt vanlig tirsdagskveld på E18.

Oppmøte er det ingenting å si noe på. Nå bekrefter Autoxo at det blir flere slike turer fremover.

Vellykket ja!

Midt i toget av italiensk ingeniørkunst må jeg innrømme at jeg lurer litt på hva de andre trafikantene tenker. Syns de det blir for mye av det gode, tror de i det hele tatt på hva de ser, eller er responsen akkurat slik den bør være?

Altså en kombinasjon av overraskende blikk, store glis og applaus. Sannheten er litt begge deler.

Noen reagerer som forventet, mens andre ikke bruker en kalori på å heve blikket. Sistnevnte er et stort og totalt uforståelig mysterium, spør du meg. Men heldigvis er det kun fåtallet som ikke lar seg begeistre av dette.

Det er ikke å overdrive at denne turen ble en stor suksess. Som vanlig går tiden altfor fort, og inntrykkene etter vårt første møte med nye Huracan EVO er mange. Så mange at vi kommer tilbake med en egen reportasje på den bilen.

Under kan du se flere bilder fra turen, og ikke minst se video fra «startgrind» på Høvik.

Se video fra Lamborghini-turen her: