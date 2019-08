– Skissen er ikke bra nok

– Nå har vi hatt et konstruktivt og godt møte. Vi har sett på skissen og den er ikke bra nok. Nå har vi gitt innspill, sier Abid Raja.

Han gir skissen terningkast 1.

– Dette er første gang jeg har fått sett hele skissen Frp og Siv Jensen la frem i helgen. Den får terningkast 1, for dem som er opptatt av miljø og byluft, sa Raja.

Venstres stortingsgruppe har i over tre timer vært samlet til et ekstraordinært møte om bompenger.

– Vi skal være konkrete når vi møter de andre partiene, sier nestleder og parlamentarisk leder Terje Breivik til TV 2.

– Jeg kan forsikre alle om at vårt tilbakespill vil være bra for klimaet, luftproblematikken og trafikkproblematikken, sier Breivik.

Det har vært full splid i regjeringen, etter at Fremskrittspartiet søndag slo fast at de sier ja til skissen som ligger på bordet.

Venstre slo tilbake og sa de aldri har godtatt skissen.

Jensen: Vi er ferdig

Siv Jensen fastholder nå overfor TV 2 at de anser seg som ferdig forhandlet.

– Vanskelig å kommentere på et innhold vi ikke kjenner, men Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet. Vi anser oss fortsatt ferdig med forhandlingene, skriver Siv Jensen i en sms til TV 2.

Bedt om å komme hjem

I en sms til TV 2 skriver Kjell Ingolf Ropstad at KrF ikke skal sørge for at prosessen trekker ut i tid.

KOM HJEM Kjell Ingolf Ropstad returnerer til Oslo. Foto: Carina Johansen

– Jeg kommuniserer fortløpende med mine partifeller. Men denne prosessen skal ikke trekke ut i tid på grunn av oss. Vi skal bidra til at vi får en løsning på denne saken. En løsning som er bra for miljøet og sikrer utbygging av kollektivtrafikk som bybanen i Bergen og som samtidig senker bompengebelastningen som er vel høy enkelte steder, sier KrF-lederen.

Ropstad opplyser til NRK at han avbryter en valgkampturné på Sørlandet fordi Erna Solberg har bedt ham om å komme til Oslo.

Jobber med løsning

Partileder Trine Skei Grande ankom Thon konferansesenter like før klokken 12.

– Vi jobber hele tiden med å finne en god løsninger, sa Skei Grande til TV 2.

I går kveld kunne TV 2 melde at statsminister Erna Solberg (H) avbrøt sitt besøk på Island. Hun dro tilbake til Norge i et forsøk på å løse bompengekrisen i regjeringen.

I Fremskrittspartiet mener man at Venstre helt bevisst har trenert forhandlingene, og derfor har partiet lagt ansvaret på Erna Solberg. Men TV 2 vet at partiet er åpne for en siste utvei: Enda mer penger på bordet.