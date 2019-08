En nordmann i 50-årene ble tirsdag pågrepet av thailandsk politi i Phuket i Thailand.

Etter det TV 2 kjenner til, ble nordmannen fremstilt for retten onsdag. Domstolen skal ha satt en kausjon på 60.000 kroner for nordmannen.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de er kjent med saken.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Thailand. Ambassaden i Bangkok er i kontakt med vedkommende og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, opplyser seniorrådgiver Per Bardalen Wiggen i UD til TV 2.

Wiggen sier at UD ikke kan kommentere detaljene rundt pågripelsen.

– På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke utgi nærmere detaljer om bistand til norske borgere i utlandet, sier UDs seniorrådgiver til TV 2.