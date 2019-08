«Don't play the players!»

I vår tok håndballens største stjerner et oppgjør med den enorme belastningen de utsettes for i kampanjen, «Don't play the players».

Totalen med landskamper, klubbkamper, cupkamper og Champions League er ikke lenger forsvarlig, og flere profiler uttalte at det blir drevet en rovdrift på de beste spillerne.

Her hjemme ropes det også et varsku på vegne av våre største håndballtalenter. Ferske tall fra 2018 viser en skremmende utvikling i antall korsbåndskader.

– Det er en økende tendens til flere unge jenter med korsbåndskader. Inntrykket er at vi får flere og flere alvorlige skader. Spesielt kneskader.

Grethe Myklebust er professor ved Senter for idrettskadeforskning og Norges idrettshøgskole. Hun jobbet i en årrekke som fysioterapeut på blant annet håndballandslaget og har lenge studert korsbåndsskader.

– Dataene fra korsbåndregisteret viser at stadig flere unge jenter opereres fra 16 og 19 år. Vi kan ikke si det 100 prosent, men det er veldig mye som tyder på at de beste unge jentene deltar på for mange lag og spiller for mange kamper. De har for dårlig tid til restitusjon, hvile og basisøvelsene som forebygger de alvorligste skadene.

Og skaderisikoen er enormt mye større i kamp enn på trening.

– Studier fra norsk kvinnehåndball viser at det er 30 ganger større sjanse for å skade seg i kamp versus trening. Det er drøye tall.

Skadefri.no er en nettside hvor utøvere selv kan gå inn og finne skadeforebyggende øvelser. Undersøkelser viser at de kan redusere skadeomfanget med 50 prosent ved god skadeforebyggende trening.

– Jeg tror det er aller viktigst å begrense rovdriften på spillere i kamp, sier Landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Han uttrykte denne uken sin bekymring over de mange skadene på de norske landslagssprofilene. Han frykter også for fremtiden til våre største talenter dersom det ikke tas grep.

– Vi må forsøke å redusere antall korsbåndskader og der er det mange som må gjøre tiltak. Spillerne må være flinke til å gjøre det de er forespeilet, trenerne må sette av tid til fysisk trening og la flere spille. Det er ikke viktigst å vinne alle kampene på yngre. Det viktigste er utvikling. Så kommer politikerne. Sørg for at rammene er fornuftige.

Gro Hammerseng-Edin har selv levd med skader i store deler av sin idrettskarriere og har flere ganger tatt til orde for at grep må tas for å redusere belastningen på spillerne. Hun forventer grep fra ledelsen i internasjonale og nasjonale forbund.

– Det er de som må begynne å agere. Nå kommer det flere som tar til orde for å gjøre noe. Trenere, Thorir Hergeirsson osv. Da må de høre på de som er ekspertene og ta ledelsesansvar på høyeste nivå, sier Hammerseng-Edin.