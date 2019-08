Statsministeren sa hun først og fremst var lei seg og overrasket for at møtet er avlyst.

– Vi har sett fram til å markere båndet mellom USA og Danmark. De er vår nærmeste og viktigste allierte, sa Frederiksen til et samlet pressekorps.

Det var Grønlands landsstyreformann Kim Kielsen som mandag sa det var uaktuelt å selge Grønland. Den posisjonen støtter Frederiksen, men bedyret at det ikke er krise for forholdet mellom Danmark og USA.

– Jeg er selvsagt enig med Kim Kielsen, men dette endrer ikke det gode samarbeidet mellom USA og Danmark, sa stasministeren.

På spørsmål om hva hun synes om at Trump hevder Danmarks motvilje mot å selge Grønland er årsaken til at han avlyser besøket, var statsministeren varsom.

– De er vår viktigste allierte, og de er velkommen i fremtiden, sa hun.

Avlyste besøk

President Trump avlyste sitt planlagte besøk til Danmark da danskene var uvillige til å selge Grønland til USA.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Trump skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

– Jeg takker henne for det, og jeg ser fram til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden.

Trump sa til et samlet pressekorps at han mente Grønland er en byrde for Danmark, og at å eie landområdet ville være en militærstrategisk fordel for USA.

Han erkjente likevel at et kjøp ikke var øverst på agendaen.

Slik ville han betale

Trump skal likevel flere ganger ha diskutert et kjøp av Grønland i Det hvite hus.

Kilder nært på presidenten avslører ifølge The Washington Post at presidenten også hadde en plan for hvordan oppkjøpet skulle finansieres.

Avisen skriver at Danmark betaler 600 millioner dollar i subsidier til Grønland i året, og at Trump ville forslå at USA tar over utgiften i sin helhet.

Det skulle også være aktuelt å betale Danmark en større engangssum.

Kongehuset reagerer

Beskjeden om at Trump uteblir har også nådd det danske kongehuset.

Det var dronning Margrethe selv som sendte invitasjonen til Trump, og hun skulle være vert for presidenten og førstedamen under besøket.

Derfor kommer beskjeden om avlysningen meget uventet på hoffet, skriver danske TV 2.

– Det var en overraskelse. Mer har vi ikke å si om den saken, sier kongehusets presseansvarlig Lene Balleby til nettavisen.

Balleby kan ikke huske at et stasbesøk har blitt avlyst i Danmarks historie.