I spalten «Bilen Min» har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen bil, og litt om sin bilinteresse.

Nå skal vi møte Hans Sæbø, og hans Alpina B6 Biturbo Gran Coupe:

BMW har en god porsjon verstingbiler på samvittigheten. For eksempel har de en lekker firedørscoupe: 6-serie Gran Coupe.

Verstingutgaven av denne heter naturligvis M6. I utgangspunktet får du denne med 560 eller 575 hk – sistnevnte er Competition-utgaven.

Men for noen er ikke det nok. Akkurat den kundegruppen, er det tuningspesialisten Alpina livnærer seg på. De som bare MÅ ha noe som er enda råere.

Alpina har er basert i Buchole, i Bayern-området, som også er der BMW har sitt hovedsete. Alpina ble opprettet i 1965, av Burkard Bovensiepen.

De er anerkjent av TÜV som egen bilprodusent siden 1983, og de jobber tett med BMW under produksjonen av sine modeller.

Få eksemplarer

Færre en 1.500 Alpina-modeller blir produsert i året. Dette er med andre ord sjeldne biler. Verdien pleier følgelig også å holde seg godt.

At Alpina mener alvor, viste de tidligere i år, da de gikk ut og sa at de hadde produsert verdens raskeste stasjonsvogn! Deres Alpina D5 Biturbo gjør intet mindre enn 322 km/t. Da er det svært få biler, stasjonsvogn eller ikke, som henger med.

Hans Sæbø (52) fra Jørpeland er svært motorinteressert. Og da han skulle kjøpe en ny drømmebil, falt valget på nettopp en Alpina-modell: Alpina B6 Biturbo Gran Coupe.

Joda, det er ingen tvil om at dette er en lekker firedørscoupe.

324 km/t

Her har Alpina tryllet fram 600 hk / 800 Nm fra 4,4-liters biturbo-motoren som står i M6, og som vanligvis yter 560 eller 575 hk – sistnevnte i M6 Competition-utgaven.

Alpina B6 Biturbo Gran Coupe klarer med de ekstra kreftene å dundre avgårde fra 0-100 km/t på bare 3,8 sekunder! Her kommer det veldig godt med at bilen har firehjulsdrift.

Og akselerasjonen stopper ikke før bilen gjør 324 km/t – en toppfart som ganske enkelt er fandenivolsk høy for en familiebil!

Innvendig er det blå bakgrunn på instrumentene – og selvsagt Alpina-logo på rattet.

Hentet selv

Sæbø tok selv turen til Frankfurt for å hente bilen – og turen hjem er, ikke overraskende, den beste opplevelsen med bilen så langt.

– Det er ikke så ofte jeg kjøper ny bil. Dette er bare den femte på 34 år. Men det er en drømmebil. Denne skal jeg beholde, sier Sæbø.

Eneste plan han har for bilen er å sette på de umiskjennelige Alpina-stripene. Fra før har bilen de tradisjonelle felgene som gjør at mange entusiaster vil få et hint om at dette er en bil utenom det vanlige.

Kraftkilden er en 4,4-liters V8er. Og Alpina har tunet den hardt!

Bilen:

Merke, modell: Alpina B6 Biturbo Gran Coupe 2016. 4,4 V8. 600 hk / 800 Nm

Hvor lenge har du eid den? Litt over en måned.

Hva har du gjort med den? Kjørt den hjem fra Tyskland.

Liker best med bilen: Fantastisk kjøreopplevelse. Krefter som en motorsykkel og comfort som en limousin. 0-100 km/t på 3,8 sekunder – og det fineste sedan karosseriet som BMW har laget.

Liker minst med bilen: Ingenting.

Beste opplevelse med bilen: Turen hjem fra Frankfurt.

Framtidsplaner for bilen: Sette på Alpina-striper og beholde den

Drømmebil: Ja!

Annet: Eneste B6 i Norge

Eieren:

Navn: Hans Sæbø

Alder: 52

Bosted: Jørpeland

Litt om meg selv: Motorinteressert som liker å ha det som er litt utenom. Har to Ducatier: Diavel og 916. Ikke ofte jeg bytter bil. Den forrige var BMW 730D – så jeg har blitt bortskjemt med komfortabel bil.

Alpina-modellene er diskret stylet. Men Hans sin B6 har i alle fall Alpina-merket i frontfangeren. Planen er at den også skal få de tradisjonelle Alpina dekor-stripene.

