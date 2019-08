Dronen ble skutt ned i den Houthi-kontrollerende hovedstaden Sanaa på tirsdag kveld.

Det bekrefter to talspersoner for det amerikanske militæret til nyhetsbyrået.

Også en talsperson for militæret i Jemen opplyser at de har skutt ned en amerikansk drone.

En av tjenestemennene sa at det så ut til at dronen hadde blitt skutt ned av den Iran-allierte Houthi-gruppen. Men den andre tjenestemannen advarte om at det var for tidlig å si hvem som sto bak hendelsen.

Nedskytingen av dronen kommer i en tid hvor spenningene mellom Iran og USA har økt, etter at president Donald Trumps administrasjon i fjor avsluttet en internasjonal avtale for å tone ned Irans atomambisjoner.

Saken oppdateres!