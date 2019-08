«Følg med på Høyre nå»

Ta en kikk på videoen under. Oppgaven er å telle antall pasninger med ballen. Sett i gang.

Fikk du med deg gorillaen?

Videoen er fra et forskningsprosjekt på Harvard. Det viste seg at rundt halvparten av deltakerne i prosjektet ikke fikk med seg det som ser så opplagt ut i ettertid, nemlig at en mann i gorillakostyme er midt på skjermen.

Fenomenet kalles uoppmerksomhetsblindhet.

Konsentrerer du deg for mye om én ting, kan du gå glipp av selv det mest åpenbare. Sansene er overraskende mye påvirket av hva man velger å være oppmerksom på.

Akkurat nå er folk, særlig vi folk i media, så opptatt av å telle lekkasjer mellom Frp og Venstre at vi ikke får med oss når Høyre går gjennom rommet. Men det er fremdeles Erna Solberg som er statsminister og leder for regjeringens største parti.



Det er mye å si om det hun gjør nå.

Da Fremskrittspartiets landsstyre i juni sendte partileder Siv Jensen ut på oppdrag for å forhandle frem reduserte bompenger, var forventningene egentlig ganske lave. Mange i partiet så helst for seg at forhandlingene skulle mislykkes, og at resultatet skulle bli en Frp-exit fra regjeringen. I alle fall måtte man være veldig optimist for å tro på et resultat som lignet på den skissen som Jensen la frem til måneder senere.

Den skissen ble oppfattet som et forhandlingsresultat. Frp landsstyre følte at de hadde fått gjennomslag, og de sa ja. Til en skisse.

Skissen var i hovedsak et Høyre-produkt, ikke et forhandlingsresultat. Det er interessant. Skissen skulle være et forsøk på et kompromiss, et utgangspunkt for videre forhandlinger, noe som kunne forene ytterpunktene i regjeringen.

I stedet vakte den jubel i Frp og sinne i Venstre.

Hva er det for et slags kompromissforslag? Har gjengen på Statsministeren`s kontor fullstendig mistet forståelsen for regjeringspartnerne? Har de fått virus på balansenerven?

Neppe.

I det faktum at skissen er så Frp-vennlig ligger det en annen faktor, nemlig at også Høyre har et bompengeproblem. Særlig i byene. Og særlig i Erna Solbergs hjemby Bergen, der Folkeaksjonen nei til mer bompenger kan bli et større parti enn Høyre.

Retorikken til Høyre har vært at de må «lytte til» og «ta på alvor» den bomfrustrasjonen folk har, og nå har Frp satt dem i en posisjon der de må gjøre ordene til handling.

Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove har nok veldig lyst til å kunne fortelle velgerne «Se, vi lyttet. Nå trenger dere ikke stemme på han Trym-fyren likevel». Og Erna Solberg har nok veldig lyst til å ha folkeregistrert adresse i en Høyre-styrt kommune.