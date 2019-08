– Braut Haaland bør være selvskreven i neste tropp

Slik er status for de 24 spillerne som var en del av forrige landslagstropp mot Romania og Malta:

Sten Grytebust – startet 5 av 6 for FCK. Pluss alt i CL-kvalik.

Andre Hansen – starter hver kamp i RBK.

Sondre Rossbach – starter hver kamp i Odd.

Kristoffer Vassbakk Ajer – startet begge ligakamper i Celtic. Startet fem av seks i CL-kvalik. Ut med skulderskade i cupkamp mot Dunfermline.

Haitam Aleesami - startet begge kampene for Amiens.

Omar Elabdellaoui – startet fem av fem i CL-kvalik

Martin Linnes – på benken hele matchen i første seriekamp for Galatasaray, og i supercupfinalen. En del spilletid i treningskampene.

Birger Meling – starter hver kamp for Rosenborg.

Håvard Nordtveit – på benken hele kampen i seriestarten for Hoffenheim. På benk hele matchen i første cuprunde. Ålreit med spilletid i treningskampene.

Sigurd Rosted – ute av troppen de tre første serierundene. På benken hele kampen i kamp fire.

Stefan Strandberg – klubbløs.

Jonas Svensson – startet to av tre matcher for AZ.

Sander Berge – startet fire av fire for Genk.

Mats Møller Dæhli – startet tre av tre for St Pauli.

Mohamed Elyounoussi – null minutter i de første to ligakampene. Ikke i tropp. Heller ikke spilt treningskampene.

Markus Henriksen – ikke i Hull-troppen i de fire første kampene.

Stefan Johansen – startet fire av fire for Fulham.

Fredrik Midtsjø – startet tre av tre matcher for AZ.

Ole Kristian Selnæs – starter så å si hver match for Shenzhen.

Martin Ødegaard – startet første seriekamp for Real Sociedad. Spilt mest i treningskampene.

Tarik Elyounoussi – startet en av seks siste for AIK i serien, men har spilt fra start i samtlige europacupkamper.

Bjørn Maars Johnsen – null minutter i de første tre ligakampene. På benken i to av tre.

Ola Kamara – kom inn siste kvarteret for DC United 18 august, før han i natt startet mot New York Red Bulls og scoret en praktfull utlikning til 1-1. Før dette var siste kamp 16. juni for Shenzhen.

Joshua King – startet begge for Bournemouth.