Advarer mot å dele bilder fra skolestart: – Det er en kjempeutfordring for oss

Hun forteller at det skal lite til før noe skjærer seg, men at utfordringen også følger med tiden.

– Det er vanskelig for politiet å beskytte de som trenger det, og det er en utfordring for de som skal beskyttes.

Må kutte kontakt

Det innebærer nemlig at personene må flytte på seg og løsrive seg fra venner og bekjente. I mange tilfeller må livet startes på nytt igjen.

FOREBYGGING: Hanne Finanger i Øst politidistrikt ønsker å jobbe forebyggende med beskyttelse. Foto: Øst poltidistrikt

– Det er en kjempebelastning for barna å leve på en skjult adresse. De kan bli ensomme når de stadig må begynne på nytt, forteller hun.

Politiet flytter og skjermer familier som en siste utvei der dette er påkrevet for å beskytte de det gjelder. På et nytt sted er målet at barna skal kunne leve mest mulig normalt.

Dette innebærer at man i de fleste tilfeller må bryte kontakten med tidligere venner og familie.

– Da vi vet hvor stor belastning det er for barn og voksen å leve på skjult adresse, er det viktig at både politiet i samarbeid med andre aktører etterstreber å finne gode forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at flest mulig slipper dette, sier Finanger.

Halvparten deler offentlig

Seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet forteller at personvern har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men at de ikke vet om folk tar mer hensyn til dette nå enn for noen år siden.

MEDIETILSYNET: Seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø sier de ikke vet om folk tar mer hensyn til personvern på nett. Foto: Thomas Ekstrom/Medietilsynet

– Foreldreundersøkelsen fra 2018 viser at 52 prosent av foreldre med barn i alderen ett til 16 år har lagt ut bilder av egne barn slik at flere enn familie og venner kan se dem, forteller han.

Hele 80 prosent har lagt ut bilder slik at familie og venner kan se dem.

– Vi er midlertidig minst like opptatt av at barna blir spurt om det er greit at de blir tatt bilde av og delt på sosiale medier. Det er viktig å spørre barna og respektere at de er individer med rett til privatliv, sier seniorrådgiveren.

Deler uten samtykke

Haugan-Hepsø forteller at tall fra en undersøkelse om kritisk medieforståelse viser at det er over dobbelt så mange over 60 år som ikke behersker å justere personverninnstillingene på Facebook sammenlignet med hele befolkningen.

– Vi mener det trengs et krafttak for å øke den kritiske medieforståelsen hos de over 60, sier han.

Til tross for at den yngre delen av befolkningen har strengere personverninnstillinger på Facebook, øker antall unge som deler bilder av andre uten samtykke på sosiale medier.

– Tall fra 2018 viser at totalt 27 prosent av unge mellom ni og 18 år har sendt bilder eller video av andre på nett eller mobil uten at det er gitt samtykke til det, forteller Haugan-Hepsø.