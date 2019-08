Påtalemyndigheten opplyser at de mistenker at kriminelle ligaer smugler inn utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Razziaen har vært forberedt i flere uker og omfatter også delstatene Brandenburg og Sachsen-Anhalt.

Ifølge pressetalsperson Michael Kulus vil aksjonen fortsette hele dagen, skriver den tyske avisen Bild.

– Politiet gjennomsøker blant annet byggeplasser, butikklokaler og regnskapskontorer, sier han.

Det tyske tollvesenet mener svart arbeid og ulovlig sysselsetting saboterer lovlige ansettelser og bidrar til større arbeidsløshet. Dessuten fører det til at staten taper skatteinntekter og må betale mer i sosialhjelp.

Det er også opplysninger om at de ulovlige byggearbeiderne jobber under slavelignende forhold med lange arbeidsdager under farlige forhold.

(©NTB)