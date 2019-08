Isabelle Pedersen har besluttet å avslutte 2019-sesongen for å rette alt fokus inn mot 2020.

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere; OL i Tokyo neste sesong, sier Pedersen i en pressemelding.

– Ett av grepene vi har tatt for å oppnå et best mulig resultat i Tokyo er å droppe VM i Doha slik at jeg kan være klar for en full trening- og konkurransesesong i 2020.

– Det vil innebære en full innendørssesong, som også inkluderer innendørs-VM i Nanjing, og deretter bygge sesongen inn i OL i Tokyo.

– Også EM i Paris står på planen, men en avgjørelse om å delta der blir ikke tatt før etter OL. Men i planleggingen av sesongen er også dette mesterskapet et mål for 2020, sier hun.

– Jeg vil gjerne ta meg tid til å takke teamet mitt, Norges Friidrettsforbund og min sponsor for deres bidrag til å gjøre drømmene mine til virkelighet, og for deres støtte og hjelp til strukturering både i 2019 og frem mot 2020, avslutter hun.