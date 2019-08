– Hvorfor skal vi ta støyten for at kommunen skal tjene penger?

I 2013 privatiserte øykommunen Austevoll i Hordaland driften av sykehjemmet.

Den da Frp-styrte kommunen var først i Norge med sette all eldreomsorgen ut på anbud.

– Drøye seks måneder etter at vi hadde lagt ned et sykehjem og slått sammen to soner, ble det bestemt at vi skulle ut på anbud. Det var et sjokk og det gikk veldig fort, sier sykepleier Isabell Halstensen Heggen (44) til TV 2.

– Det gikk hardest utover mine kolleger hjelpepleierne og ufaglærte, som fikk dårligere vilkår når det gjaldt pensjon. Det gikk utover velferdsgodene til alle ansatte og da våknet det noe i meg; hvorfor skal vi lavtlønte kvinner bære denne gevinsten for kommunen? fortsetter hun.

Vant frem

Isabell bestemte seg for å engasjere seg politisk, og kom inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

– Jeg opplevde det som urettferdig og det var det som fikk meg til å engasjere meg. Vi hadde ikke noen innflytelse, så nå har jeg jobbet det jeg kan for å få kommunen til å snu, sier hun.

Tidligere i år, da kommunen skulle ta en ny vurdering om fortsatt anbudskonkurranse eller kommunal drift, ble det vedtatt at kommunen skulle slutte med anbud.

Rekommunalisering – hva betyr det? Rekommunalisering er ordet som brukes om at kommuner som tidligere har konkurranseutsatt velferdstjenester, tar dem tilbake i kommunal regi.

Etter valget i 2015, har flere kommuner vedtatt å rekommunalisere tjenester. Kilde: Organisasjonen For velferdsstaten

Tre av fem partier stemte for at kommunen skulle ta over driften igjen.

– Ikke et nederlag

Høyre-ordfører i kommunen, Morten Storebø, mener det er mer praktisk og mindre byråkratisk at kommunen styrer alt.

– På denne måten samler vi all drift under samme tak og har kontroll på alle deler av omsorgskjeden i kommunen, sier Storebø.

HØYRE-ORDFØRER: Ordfører i Austevoll, Morten Storebø. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ordføreren mener at rekommunaliseringen i kommunen ikke er et politisk nederlag.

– På ingen måte, dette er en seier for grundige prosesser, sier Storebø.

– Det er ikke slik at vi Høyre-politikere er ideologisk forpliktet til å konkurranseutsette alt. Vi får bestemme selv, og i denne saken er ikke dette så politisk sensasjonelt, sier Storebø til TV 2.

Syv millioner dyrere

I sakspapirene til vedtaket i kommunen, anslås det at det vil være rundt syv millioner kroner dyrere å ha hele omsorgssektoren under kommunal drift, i stedet for privat. Det er særlig på grunn av pensjonsutgifter. Tallet er imidlertid usikkert fordi tilbudet er utvidet de siste årene.

Isabell Halstensen Heggen er lettet over vedtaket som ble gjort.

– Det er en kjempeseier for Arbeiderpartiet og mange av de ansatte på sykehjemmet. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle få det til, sier hun.