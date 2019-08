Fra før hadde Danette (38) og Austin (38) Giltz fra byen Sturgis i den amerikanske delstaten South Dakota en gutt og ei jente, og de hadde ingen planer om å utvide familien ytterligere.

Tidligere i august dro Danette til sykehuset med store smerter, og hun var overbevist om at det skyldtes en nyrestein.

Dette hadde hun hatt tidligere, og smertene minnet henne om den forrige opplevelsen.

– Jeg begynte å få vondt, så jeg regnet med at det var en nyrestein. Det har jeg vært gjennom før, sier hun.

På sykehuset fikk hun ifølge nyhetsbyrået AP beskjed om at hun ikke hadde nyrestein.

En graviditetstest viste derimot at hun var gravid – og at nå var fødselen i gang.

ALLE GODE TING ER TRE: Blaze, Gypsy og Nikki tett i tett etter den helt spesielle fødselen. Foto: Danette Giltz

Ny sjokkbeskjed

En sjokkert Danette, og hennes minst like sjokkerte ektemann, ble sendt rett til operasjonssalen.

De fikk først beskjed om at de ventet tvillinger, og at de måtte forløses med keisersnitt.

Da Danette lå på operasjonsbordet og babyene var satt til verden, kom nok en beskjed.

– Det var stille, og vi trodde at de var ferdige. Austin satt og vugget mens han tenkte på barnenavn, og plutselig sier legen at vi trenger et teppe til. Hans reaksjon var: «Unnskyld meg? Legg det tilbake. Vi fikk vite at vi skulle ha tvillinger og ikke trillinger», forteller Danette.

Plutselig fembarnsmamma

Videre forteller hun at hun var helt målløs da trillingene var forløst.

– Vi er fortsatt i sjokk. Vi dro på sykehuset fordi vi mistenkte nyrestein, og i stedet ender jeg opp med å gå i fødsel og få keisersnitt, sier fembarnsmoren.

Austin tenkte og tenkte på navn, og til slutt fikk trillingene navnene Blaze, Gypsy og Nikki.

Lokalsamfunnet har flokket seg rundt fembarnsforeldrene for å hjelpe dem med alle barna.

Venner og kjente har samlet inn flere titalls tusen kroner på Facebook, slik at Danette og Austin kan kjøpe alt de trenger til de nyfødte trillingene.