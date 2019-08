I fjor sommer tråkket en 24 år gammel brite svært hardt på gassen flere steder i landet.

På halvannen måned satte han en uoffisiell rekord i antall ganger han ble tatt i fotobokser.

Fra 27. juni til 19. august ble han tatt for fartsovertredelse hele 12 ganger.

– Jeg har aldri opplevd at noen er blitt tatt så mange ganger på så kort tid, sier politiadvokat Henriette Marie Knutsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

To ganger på samme dag

Den første gangen fotoboksen blinket på mannens bil, var om kvelden 27. juni i fjor, i Rælingstunnelen i retning mot Lillestrøm.

Bare 14 timer senere ble han tatt av samme fotoboks i samme tunnel.

Deretter gikk det slag i slag de neste ukene.

Mannen ble tatt i fotobokser på Ski, i Oppegård og i Randaberg i Rogaland, men desidert flest ganger ble han blinket på av fotoboksen i Rælingstunnelen på riksvei 159 i Akershus.

Hele åtte ganger blinket fotoboksen i denne tunnelen på 24-åringen.

Den 19. juli ble han tatt for fartsovertredelse i denne tunnelen to ganger på samme dag, hvorav han den ene gangen holdt en hastighet på 128 kilometer i timen i 80-sonen.

– Null respekt for fartsgrensene

– I politiavhør nekter mannen for at det er han som har kjørt de aktuelle bilene som er fotografert av fotoboksene. Men vi mener at bildene tydelig viser at det er han som sitter bak rattet, sier Knutsen.

24-åringen er bosatt i Storbritannia.



Politiet tror han jobbet i Norge i perioden hvor han kjørte mye rundt både på øst- og vestlandet – i svært høy hastighet.

Her ble mannen tatt 27. juni kl. 21.40 Rælingstunnelen kjørte han i 119 km/t i 80-sonen.

28. juni kl. 11.18 i Rælingstunnelen kjørte han i 95 km/t i 80-sonen.

2. juli kl. 07.35 i Rælingstunnelen kjørte han i 98 km/t i 80-sonen.

5. juli kl. 06.51 på E18 i Svartskog i Oppegård kjørte han i 95 km/t i 80-sonen.

8. juli kl. 12.15 på E18, ved Kråkstad i Ski kjørte han i 81 km/t i 70-sonen.

17. juli kl.07.03 i Rælingstunnelen mot Lillestrøm i Rælingen kjørte han i 103 km/t i 80-sonen.

17. juli kl. 10.14 i Rælingstunnelen kjørte han i 102 km/t i 80-sonen.

18. juli kl. 10.10 i Rælingstunnelen i kjørte han i 125 km/t i 80-sonen.

19. juli kl. 07.05 i Rælingstunnelen kjørte han i 103 km/t i 80-sonen.

19. juli kl. 16.33 i Rælingstunnelen kjørte han i 128 km/t i 80-sonen.

18. august kl. 09.07 i Byfjordtunnelen i Randaberg kjørte han i 89 km/t i 80-sonen.

19. august kl. 09.09 i Byfjordtunnelen i Randaberg kjørte han i 93 km/t i 80-sonen.

– Når han er blitt tatt så mange ganger på så kort tid viser det at han har null respekt for fartsgrensene, sier politiadvokaten.

Knutsen legger til at så mange og store fartsovertredelser trolig vil ende med betinget fengselstraff, og at 24-åringen trolig vil miste førerretten i Norge.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Cato Johannesen, som ikke ønsker å kommentere saken.



Rettssaken kommer opp for Nedre Romerike tingrett 1. november.