Fiorentina bekrefter nyheten om signeringen av Franck Ribéry (36) på sine hjemmesider onsdag formiddag.

Kantspilleren har vært en markant spiller i Bundesliga de siste tolv sesongene, hvor han vant rekordmange ni titler med Bayern München. Ingen enkeltspillere har flere Bundesliga-titler enn Ribéry.

Ribéry var kontraktsløs og ankom Firenze med privatfly sammen med konen Wahiba onsdag morgen.

Han har signert en toårskontrakt med Viola. Ifølge Gianluca Di Marzio koster det klubben rundt 40 millioner kroner per år å få Ribéry til å ikle seg den lilla drakten. I tillegg kommer rundt fem millioner kroner i bonuser.

Franskmannen avslører at tidligere Bayern München-spiss Luca Toni var med på å overbevise ham om å signere for Fiorentina.

– Jeg er glad for å være her, sammen med familien min: Jeg har snakket med Fiorentina en uke. Jeg har også snakket med Toni, og han fortalte meg at Fiorentina er en fantastisk klubb og at byen er vakker. Jeg er også glad fordi jeg liker språket. Jeg snakker ikke perfekt, men "va bene cosi" (det her helt greit), sier Ribéry til gianlucadimarzio.com.

Ribéry presenteres for Fiorentina-fansen torsdag ettermiddag.

Rocco Commisso ble ny Fiorentina-eier i sommer, og klubben har signert Pol Lirola, Milan Badelj, Kevin-Prince Boateng og Erick Pulgar så langt i overgangsvinduet.