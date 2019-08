Volkswagen gjør seg nå klar til å lansere en helt ny familie av biler. Det handler (ikke overraskende) om elbil – og en satsing som er den største i merkets historie.

Først ut av de nye modellene er en bil som heter ID.3.

I september skal VW for første gang vise den frem i produksjonsklar utgave, helt uten kamuflasje. Men nå først er bilen en snartur i Norge. Her er det snakk om spesialutgaven som starter det hele: ID.3 1ST.

Bransje-nettstedet Bilnytt er blant dem som er til stede på Aker Brygge hvor den norske importøren viser frem nykommeren. De kan også avsløre prisen: ID.3 får en startpris på under 330.000 kroner.

Billigere enn mange konkurrenter

Med rekkevidde på 420 kilometer, betyr det at bilen fremstår som svært konkurransedyktig. Dette underbygger også ambisjonen Volkwagen her hjemme har: Om at ID.3 skal bli Norges mest solgte bil neste år.

Med denne prisen legger ID.3 seg under en rekke konkurrenter, blant dem Nissan Leaf og Opel Ampera-e. Her er det også svært nærliggende å sammenligne med Tesla Model 3. Rimeligste utgave av denne (med bakhjulstrekk) starter nå på 377.000 kroner. Altså betydelig mer enn ID.3.

ID.3 er på størrelse med dagens Golf utvendig, men den innvendige plassen skal være betydelig større.

Lengre rekkevidde

Den norske importøren hadde raskt nesten 20.000 kunder på en egen interesseliste for ID, allerede før bilen kunne bestilles. Dette tallet har økt ytterligere siden.

Først ut ved lanseringen er spesialmodellen ID.3 1ST. Her blir det antydet at halvparten av bilene skal være reservert for det norske markedet, totalt skal det bygges 30.000 eksemplarer av ID.3 1ST. Denne kommer med blant annet ett års strømforbruk inkludert i prisen.

VW opplyser at ID.3-familiens modeller på et senere tidspunkt kan konfigureres med ulike batteristørrelser for en rekkevidde fra 330 km til 550 km, etter WLTP-syklusen.

ID.3 blir en svært viktig bil for VW, her starter de en stor, elektrisk offensiv.

100.000 biler i året

Bilen er på størrelse med dagens Golf, det vil si rundt 4,25 meter lang. Den elektriske drivlinjen gir fordeler i forhold til plassen, som innvendig skal være på nivå med dagens Passat.

Norge regnes også i fortsettelsen som et av de viktigste markedene sammen med Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Østerrike. Volkswagen planlegger å utlevere mer enn 100.000 eksemplarer av ID.3 årlig.

Se video: Her er ID ute på en av de siste testene før lansering