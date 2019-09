Den startet egentlig livet som en oppfølger til legendariske Geländewagen. Helt i starten var tanken å bygge den sammen med Mitsubishi. Men så ble den planen droppet – og Mercedes bestemte seg for å gjøre det på egenhånd.

Hva snakker vi om? Jo, Mercedes ML som rullet ut på markedet første gang i 1997. Den ble aldri noen oppfølger til Geländewagen. I stedet ble den starten på en SUV-suksess som nå har rundet 20 år.

ML var svært tidlig ute og ble umiddelbart en storselger. For Mercedes har den vært en skikkelig melkeku økonomisk sett. Gjennom flere generasjoner har den skuffet store summer inn i Mercedes-kassen. Og selv om konkurrentene har blitt flere og flere opp gjennom årene, har ML/M-Klasse klart å opprettholde høyt salg.

Første Mercedes ML så slik ut.

Tredje generasjon skiftet navn til GLE for tre år siden, da Mercedes tok en skikkelig opprydding i navnepaletten sin.

Enkelt forklart betyr GL at det er en SUV, mens E-en indikerer at den er en del av E-Klassen. Så vet du det!

Hva har vi her?

Nytt navn til tross: Første GLE var altså ikke en helt ny bil, men det har den blitt nå. Mercedes har nemlig akkurat lansert helt nye GLE i Norge.

Den kriger i en av verdens tøffeste bilklasser, der erkerivalene BMW X5 og Audi Q7 begge har blitt nye siden forrige ML/GLE. I tillegg mangler det ikke på øvrige konkurrenter. Mercedes svarer på det med en modell som har blitt en god del større og som er fullpakket med teknologi.

For å ta størrelsen først: GLE har vokst 10 centimeter i lengden. Akselavstanden er strukket med hele 8 cm. Målet er at dette skal forbedre kjørekomforten – samtidig som det naturligvis gir bedre plass i baksetet. Her vil noen også sette pris på at takhøyden er 3,3 cm bedre enn før.

Nå kan du også få GLE som sjuseter, fortsatt med litt bagasjeplass helt bakerst.

Enda viktigere er det at den økte plassen gir rom for en tredje seterad, helt bakerst. Bagasjerommet er på 630 liter hvis du går for fem seter, og kapasiteten blir 2.055 liter når ryggen på baksetene legges ned.

Nyutviklet luftfjæring (E Body Control) skal være bra for både kjøreegenskaper og komfort. Bilen kommer med alt Mercedes kan oppvise av sikkerhet- og luksusutstyr. Det er ikke lite! Nyeste generasjon motorer er naturligvis også på plass.

Testbilen heter 300 d 4Matic. Det betyr såpass beskjeden motorisering som 2-liters, firesylindret dieselmotor. Men her har Mercedes hentet ut hele 245 hestekrefter, dreiemomentet ligger på 500 Nm, ved 1.600-2400 omdreininger.

GLE kommer også som ladbar hybrid, men ikke helt fra starten. Det er nok grunn til å regne med at veldig mange norske kjøpere venter på den.

GLE startet som en facelift av M-Klasse. Nå har den blitt helt ny.

Hvordan er den å kjøre?

Forventer du at en stor og eksklusiv SUV fra Mercedes skal være komfortabel, velkjørende og svært godt støydempet? Da har du helt rett! GLE byr ikke på noen som helst overraskelser på dette området. Her kjører du SUV på første klasse, uansett underlag og kjøreforhold.

På svingete småveier merkes det at bilen er stor. Selv ikke Mercedes-ingeniører klarer å trylle bort det. Den krenger for eksempel endel mer enn lillebror GLC og kjennes ikke like lettbeint som den. Til gjengjeld gir den storbilfølelse på høyt nivå.

På vei ut av kontoret i Oslo tenker jeg at det perfekte nå hadde vært å sette kursen mot Stockholm eller København (minst), og la Mercedesen få strekke skikkelig ut. Dette er nemlig en milsluker av rang.

I Sport-modus strammer den seg ekstra opp og blir hakket mer involverende å kjøre. Så kan man jo diskutere hvor viktig det egentlig er på en bil som dette.

Setekomfort og førermiljø understreker at dette er en bil som innbyr til mange og lange turer. Her har Mercedes skaffet seg en svært sterk posisjon de siste årene.

Diger stjerne i fronten, ingen tvil om hvem denne bilen kommer fra.

Hvordan er plassen?

Fire voksne har all den plassen de trenger her. Baksetet holder også for tre passasjerer, hvis de ikke er altfor store og/eller turen ikke er for lang. Mercedes fortjener også skryt for store og praktiske rom rundt i kupéen, blant dem to skikkelige gode koppholdere foran.

Du får GLE som sjuseter, da blir bagasjerommet naturligvis noe begrenset. Testbilen er femseter. Da skal bagasjerommet etter den offisielle målingen svelge unna 630 liter.

Ved første øyekast ser det mindre ut, men her har nok Mercedes også regnet med et betydelig volum som skjuler seg under selve gulvet. Når du vipper opp det, kommer det nemlig til syne en skikkelig "kjeller". Når du har behov for å ha med deg veldig mye, gjelder det derfor å pakke her først – før du fyller opp selve bagasjerommet.

Stort bagasjerom, men hvis du virkelig skal utnytte plassen, må du vippe opp gulvet og pakke under der også.

Går den bra?

Over to tonn med SUV, og "bare" 2-liters, firesylindret motor: Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk i utgangspunktet. Blir ikke dette snaut?

Men nei, i virkeligheten oppleves det egentlig ikke slik. Motoren er imponerende sterk i mellomaksellerasjonene. Bilen er ikke kjemperask, men 7,2 sekunder fra 0-100 km/t holder nok for de aller fleste kjøperne.

Neste trinn opp på dieselstigen heter for øvrig 350 d. Da får du 3-liters sekser på 272 hestekrefter. Den er sterkere, men ikke kjappere. Også her går 0-100 km/t unna på 7,2 sekunder.

Testbilen har et offisielt snittforbruk på 0,61-0,64 liter/mil. Det er imponerende for en så stor bil.

Gjennomført og lekkert interiør, her har Mercedes virkelig løftet nivået i klassen de siste årene.

Finest utenpå eller inni?

Forrige M-klasse som altså ble til GLE, var et ganske solid brudd med designtradisjonene. Her var Mercedes helt tydelig opptatt av å markere at bilen var blitt helt ny. Denne gangen har de gjort mindre endringer.

Den bakerste sideruten er fortsatt karakteristisk, men Mercedes har på mange måter filt ned flere av kantene på det første GLE-designet. Nå fremstår den som mindre utagerende, mange vil nok også oppfatte den som penere.

Innvendig er kvalitetsfølelsen helt der den skal være i denne klassen. Det ser lekkert og påkostet ut, samtidig som materialkvaliteten i alt du tar og kjenner på, føles veldig bra.

Bilen er bred. Det merkes også på dashbordet, der Mercedes har funnet plass til hele fire luftdyser under den store skjermen i midtkonsollen. Både fører og passasjerer har fått et håndtak til å holde seg fast i, mellom setene. De vil vel neppe være ofte i bruk, men er en liten påminnelse om at du faktisk kan ta med deg denne bilen ut i terrenget.