Kvittet seg med Premier Leagues toppscorer: – Kan ha vært en feil

– Vi trener godt og er i fysisk form til å holde mer enn 100 minutter hver kamp. Det gir deg noe ekstra på tampen av kampene. Lagmoralen er også utrolig bra i dette laget, langt bedre enn noe jeg har vært vant til tidligere. Jeg tror kombinasjonen var med på å bikke flere kamper i vår favør, sier finnen.

HAT TRICK: Pukki fikk med seg kampballen etter å ha scoret tre i møtet med Newcastle. Foto: Chris Radburn

Pukki ble hentet til Norwich fordi en av klubbens speidere mente at angriperen kunne skaffe seg den halvmeteren han trengte, nesten uansett hvilken posisjon han befant seg i. 29-åringen er klar over at han nå kjemper på en arena som er enda ett nivå høyere enn Championship, men i møtet med TV 2 Sportens egen Kasper Wikestad før sesongstart var Pukki klar på at han har selvtilliten som skal til for å lykkes også på den største scenen.

– Det er ikke like mye plass å boltre seg på her (Premier League red.anm) som i Championship, men jeg er dum om jeg ikke tror på meg selv, da ville jeg vært på feil sted. Jeg må bare være litt skarpere, litt raskere og litt mer effektiv.

Så langt har finnen klart dette med bravur. Men finnen vil ikke gjøre som vår egen Joshua King, nemlig å sette et antall scoringer som mål før sesongstart.

– Jeg setter meg aldri et mål før sesongstart, å score mål er jobben til en angriper, og det er det jeg må gjøre for å hjelpe laget, sier Pukki til Wikestad.