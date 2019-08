TV 2 lager Jakten på kjærligheten-oppfølger

Denne høsten kommer det en spin-off av Jakten på kjærligheten på TV 2 Sumo.

Programmet har fått navnet «Kjærlighet til alle», og her vil flere tidligere Jakten-deltakere dukke opp.

I TV 2 Sumo-programmet skal tidligere «Jakten på kjærligheten»-deltakere som ikke fant kjærligheten på TV få en ny sjanse til å finne lykken.

Sammen med utvalgte friere flytter de inn på en herregård utenfor Oslo, for å bo sammen en uke i september. Håpet er at flere vil finne kjærligheten i høst.

– Kjærlighet til alle blir en «lettere» nettversjon av jakten, med færre regler, større frihet og kanskje litt mer uforutsigbarhet. Her kan alt skje, sier TV 2s pressekontakt Unn Grethe Berge.

Velkjent programleder

Det er Gunhild Dahlberg (44) som skal lede TV 2 Sumo-programmet, som ble lansert under TV 2s høstlansering på torsdag.

– Dette er en mini-«Jakten på kjærligheten», med bønder som ikke har funnet kjærligheten i tidligere sesonger eller de som har funnet kjærligheten og blitt single igjen, sier Dahlberg.

Programlederen oppfordrer både gamle og nye friere til å melde seg på.

Dahlberg har vært programleder for «Jakten på kjærligheten» siden 2018, da hun tok over etter Katarina Flatland. Nå skal hun altså lede to datingprogrammer på TV 2.

– Jeg er jo Kirsten Giftekniv, så jeg gjør alt jeg kan for at folk skal finne hverandre, bli kjent og at forelskelse skal oppstå, sier hun.

Se intervjuet med Dahlberg fra TV 2s høstlansering i videoen i toppen av saken.

Annet konsept

Jakten på kjærligheten har gått på TV 2 siden 2004, og i høst skal nye bønder lete etter kjærligheten i den 16. sesongen av datingprogrammet.

Det vil være flere ting som skiller Jakten på kjærligheten og TV 2 Sumo-programmet.

– Den største forskjellen er at alle er samlet hele tiden i «Kjærlighet til alle». Et stort bofellesskap der både deltakere og friere er sammen døgnet rundt, byr på nye utfordringer og andre opplevelser enn det vi vanligvis forbinder med «Jakten på kjærligheten», sier Berge.

– Programmene blir bygget rundt hele bofellesskapet med alt fra lange frokoster, romantiske middager, gode samtaler, deling av frustrasjoner, flørting, samling rundt bålet, spennende aktiviteter og små overraskelser i ny og ne, legger hun til.