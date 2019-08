– Dette er jo min gamle aprilsnarr!

Nyheten om at Donald Trump ønsket å kjøpe Grønland fra USA har skapt overskrifter verden rundt.

Danskene gikk raskt ut og nektet for at et salg var aktuelt, og statsminister Mette Frederiksen har blant annet kalt forslaget for «absurd».

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sier Frederiksen til den grønlandske avisa Sermitslaq.

Aprilsnarr

Danskenes tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen mente at det hele måtte være en spøk

– Det må være en aprilsnarr-spøk, skrev han på Twitter etter nyheten om at Trump ønsket å kjøpe verdens største øy, kom ut.

Og en aprilsnarr er faktisk akkurat det det er.

Allerede i 2008 skrev nemlig den danske journalisten Thomas Ambrosius Pedersen en noe fremsynt aprilsnarr-sak i Metroxpress, nåværende B.T., om at Grønland var solgt til USA.

Det var B.T. som først fant frem oppslaget fra arkivet sitt.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Krevende prosess

Han forteller at idéen kom på et tidspunkt hvor Danmark og Grønland var i gang med forhandlinger for at Grønland skulle gå over til et selvstyre.

– I den prosessen kom det en uttalelse fra landsstyreformannen på Grønland, Hans Enoksen, om at grønlenderne var i gang med å lage en grunnlov for Grønland. Det ville betydd at Grønland løsrev seg helt fra Danmark og det ble danske politikere veldig opprørt over, sier han til TV 2.

Dette skjedde i 2007 og Ambrosius Pedersen og kollegene begynte å drodle rundt å lage noe humoristisk ut av konflikten.

– Så kom vi på: «Hvorfor ikke bare selge hele greia til USA?». De kunne bruke øya til sitt missilskjold og andre ting, mens Danmark slapp å betale blokktilskudd til Grønland.

Blokktilskuddet innebærer at flere milliarder danske skattekroner sendes til Grønland hvert år.

– Det ville vi jo sluppet om vi solgte til USA, samtidig som vi ville fått inntekten fra selve salget, sier journalisten lattermildt.

– Morsomt

Avisen tok kontakt med Dansk Folkepartis Peter Skaarup og lurte på om han kunne tenke seg å være med på spøken.

– Det ville han gjerne være med på, så sånn ble det til, sier Ambrosius Pedersen.

I tulleartikkelen uttrykker Skaarup at salget skjedde på en god tid og at Danmark ikke har «hatt noe annet enn problemer med Grønland de siste årene».