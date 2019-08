Tirsdag kveld var rundt 75 gjester samlet i Skansen-akvariet i forbindelse med et arrangement.

En mann i 80-årene skulle holde en tale like ved glassburet til de to krokodillene Hillary og Castro, da ulykken skjedde.

De er av typen Cubansk krokodille, som er blant de mest aggressive krokodillene i verden.

– Ropte «stopp!»



Mannen bak arrangementet i akvariet, Jonas Wahlström, forteller til Aftonbladet at mannen sto med ryggen til krokodillene da han la en arm inne i sikkerhetsglasset.

– Da jeg så at mannen holdt hånden over skrek jeg «stopp!», sier han til avisen.

Men advarselen kom for sent, og en av krokodillene hadde allerede satt tennene i den eldre mannens arm.

– Herregud, tenkte jeg mens vi forsøkte å få krokodillen til å slippe. Det var mye blod, sier Wahlström videre.

Stoppet blødningen

Ifølge vitner på stedet mistet ikke mannen noen deler av armen. Han fikk raskt hjelp på stedet av tre leger som var til stede på arrangementet. De forsøkte å stoppe blødningen med et belte og papir.

– Folk ble mildt sagt sjokkert, og festen ble avbrutt. Det var ikke akkurat noe feststemning igjen, sier arrangøren.

Det er uvisst hvorfor krokodillen angrep mannen. Men ifølge Wahlström skal man ikke under noen omstendigheter ha kroppsdeler innenfor sikkerhetsglasset.

– Krokodiller er rovdyr, og ett av få rovdyr som ser på mennesker som mat, sier han.

Saken anmeldt

Mannen i 80-årene ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Ifølge den svenske avisen er tilstanden hans stabil.

Ifølge Expressen har akvariet anmeldt hendelsen til politiet. De har gjennomført avhør av vitner og personale, og vil etter hvert avhøre den eldre mannen for å finne ut om noe straffbart har blitt begått.

– Vi har startet en etterforskning, og vil undersøke om det har vært mangler under arrangementet, sier Andreas Dahlin, talsperson i svensk i politi til Expressen.

Skansen-Akvariet sier i en uttalelse at de vil gjennomgå sine rutiner for å sørge at noe lignende ikke skjer igjen.

– Våre tanker er med mannen og hans familie som ble rammet av denne tragiske ulykken, skriver de.