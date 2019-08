– Kan hende jeg spiller i en norsk klubb neste uke

Bjørn Maars Johnsen er tydelig på at landslaget betyr mye for ham, og at han ønsker å vise Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen at han gjør alt for å være i kampform til dobbeltkampene mot Malta og Sverige i starten av september.

– Jeg har vært i god form i oppkjøringen, og er klar for å spille. En overgang i løpet av neste uke vil hjelpe, så viser jeg trenerne at det ikke står på meg.

– Er det greit for deg å bli lånt ut?

– Jeg foretrekker en permanent overgang. Men nå tar jeg det kan får, selv om det er et lån. AZ ønsker å få tilbake det meste av pengene de brukte på meg, og det blir lettere hvis jeg gjør det bra i en annen klubb, sier han.

Ifølge VG kostet Maars Johnsen rundt 20 millioner kroner da han ble hentet til AZ fra ADO Den Haag i 2018.